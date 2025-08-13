Muling pagsisimula ng rekonstruksyon ng Haram ni Imamzadeh Yahya (AS) sa lalawigan ng Sar-e Pol, Afghanistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ang dalawang dekadang pagtigil, muling sinimulan ang rekonstruksyon ng banal na Haram ni Imamzadeh Yahya (AS) sa lalawigan ng Sar-e Pol, Afghanistan. Dumalo sa seremonya sina Dr. Seyyed Rouh Hosseini, Cultural Attaché ng Islamic Republic of Iran sa Kabul, at Hamidreza Ahmadi, Konsul Heneral ng Iran sa Mazar-e Sharif.
Ang pundasyon ng Haram ay unang inilatag halos dalawampung taon na ang nakalilipas ni Ayatollah Alami Balkhabi, ngunit natigil ang proyekto matapos ang kanyang pagpanaw.
Sa pagbubukas ng proyekto, sinabi ni Hosseini:
“Si Imamzadeh Yahya (AS), apo ng Propeta Muhammad (SAWA), ay pag-aari ng lahat ng Muslim—Shia man o Sunni. Ang lugar na ito ay simbolo ng pagkakaisa at karangalan ng Ummah ng Islam.”
Binigyang-diin niya na ang Iran at Afghanistan ay may magkakatulad na kultura, relihiyon, at tradisyon, at ang hangganan sa pagitan nila ay pawang haka-haka lamang.
“Makakamit lamang natin ang tagumpay sa mga hamon kung tayo’y nagkakaisa,” aniya.
Pinuri rin ni Hujjat al-Islam wal-Muslimin Seyyed Hassan Alami, tagapangasiwa ng Haram ni Imamzadeh Yahya (AS), ang mga pagsisikap ng Islamic Emirate sa pagpapanumbalik ng mga makasaysayang at relihiyosong monumento, at nagpasalamat sa patuloy na suporta ng Islamic Republic of Iran sa mga proyektong pangkultura at pang-imprastruktura sa Afghanistan.
Sa pagtatapos ng seremonya, binisita ng gobernador ng Sar-e Pol at iba pang opisyal ng pamahalaan, kasama ang delegasyong Iranian, ang iba't ibang bahagi ng Haram. Binigyang-diin nila ang kahalagahan ng proyektong ito sa pagpapalakas ng ugnayang pangrelihiyon at pangkultura sa pagitan ng dalawang bansa.
