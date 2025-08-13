Haligi 202 sa ruta ng Najaf patungong Karbala: Kwento ng paglilingkod ng isang babaeng Turkish sa Moqeb ng mga Shia mula Turkey + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa paglapit ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS), muling itinatayo ang internasyonal na moqeb na “Fatima al-Zahra (SA)” sa ruta ng Najaf patungong Karbala, malapit sa Haligi 202. Pinamumunuan ito ng mga Shia mula Turkey at nagsisilbing isa sa mga pangunahing lugar ng serbisyo para sa mga peregrino.
Isang babaeng Turkish na naglilingkod sa moqeb ang nagbahagi ng kanyang damdamin sa isang maikling panayam. Ayon sa kanya, ang paglalakad sa Arbaeen ay isang taunang pagkakataon upang muling ipahayag ang katapatan sa mga adhikain ni Imam Hussein (AS).
Sinabi niya:
“Taun-taon, muling nakikipagkasundo ang mga tao kay Imam Hussein (AS) sa landas na ito.”
Ipinahayag din niya ang kanyang paghanga sa di-masukat na sigasig ng mga peregrino, na sa kabila ng matinding hirap ay patuloy na tinatahak ang landas patungong Karbala.
Ang presensya ng mga tagapaglingkod at peregrino mula sa iba’t ibang bansa, kabilang ang Turkey, ay muling nagpapakita ng pandaigdigang pagkakaisa at pagmamahal kay Aba Abdillah al-Hussein (AS). Ipinapakita nito na ang pag-ibig sa AhlulBayt (AS) ay walang kinikilalang hangganan ng wika o heograpiya.
…………
328
Your Comment