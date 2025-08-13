  1. Home
Moqeb ng Banal na Dambana ni Imam Hussein (AS) nag-anunsyo ng pamamahagi ng 6 milyong pangunahing pagkain sa panahon ng Arbaeen

13 Agosto 2025 - 13:01
News ID: 1716571
Ipinahayag ni Adnan Qahtan al-Naqeeb, pinuno ng seksyon ng Moqeb ni Imam Hussein (AS), ang taunang plano ng serbisyo para sa mga peregrino ng Arbaeen. Layunin ng plano ang pamamahagi ng 6 milyong pangunahing pagkain sa mga bisita.

Ipinahayag ni Adnan Qahtan al-Naqeeb, pinuno ng seksyon ng Moqeb ni Imam Hussein (AS), ang taunang plano ng serbisyo para sa mga peregrino ng Arbaeen. Layunin ng plano ang pamamahagi ng 6 milyong pangunahing pagkain sa mga bisita.

Mga lugar ng pamamahagi:

Sa labas ng Karbala:

Border ng Shalamcheh (Basra)

Border ng Zurbatiyah (Wasit)

Sa loob ng Karbala:

Tarbeeyah, Daribah, Bab Baghdad

Loob ng Haram: Sa courtyard ni Lady Zaynab (SA)

Pangunahing Moqeb sa Bab al-Karama

Pangunahing kusina sa Sidra Street

Isang mobile Moqeb para sa mga peregrinong nasa daan patungong Karbala

Moqeb ng Banal na Dambana ni Imam Hussein (AS) nag-anunsyo ng pamamahagi ng 6 milyong pangunahing pagkain sa panahon ng Arbaeen

Serbisyong pagkain:

Tatlong pangunahing pagkain araw-araw: almusal, tanghalian, hapunan

May dagdag na prutas, juice, at ice cream

Lahat ng pagkain ay dumaan sa health inspection at laboratory testing ng Health and Medical Education Authority ng Dambana

Layunin ng plano:

Magbigay ng pinakamahusay na serbisyo at hospitality sa mga bisita ni Imam Hussein (AS) mula sa loob at labas ng Iraq sa panahon ng Arbaeen.

