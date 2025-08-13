Moqeb ng Banal na Dambana ni Imam Hussein (AS) nag-anunsyo ng pamamahagi ng 6 milyong pangunahing pagkain sa panahon ng Arbaeen

kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Adnan Qahtan al-Naqeeb, pinuno ng seksyon ng Moqeb ni Imam Hussein (AS), ang taunang plano ng serbisyo para sa mga peregrino ng Arbaeen. Layunin ng plano ang pamamahagi ng 6 milyong pangunahing pagkain sa mga bisita.
Mga lugar ng pamamahagi:
Sa labas ng Karbala:
Border ng Shalamcheh (Basra)
Border ng Zurbatiyah (Wasit)
Sa loob ng Karbala:
Tarbeeyah, Daribah, Bab Baghdad
Loob ng Haram: Sa courtyard ni Lady Zaynab (SA)
Pangunahing Moqeb sa Bab al-Karama
Pangunahing kusina sa Sidra Street
Isang mobile Moqeb para sa mga peregrinong nasa daan patungong Karbala
Serbisyong pagkain:
Tatlong pangunahing pagkain araw-araw: almusal, tanghalian, hapunan
May dagdag na prutas, juice, at ice cream
Lahat ng pagkain ay dumaan sa health inspection at laboratory testing ng Health and Medical Education Authority ng Dambana
Layunin ng plano:
Magbigay ng pinakamahusay na serbisyo at hospitality sa mga bisita ni Imam Hussein (AS) mula sa loob at labas ng Iraq sa panahon ng Arbaeen.
