Punong Tanggapan ng Sandatahang Lakas: Mas matindi ang magiging tugon ng Iran sa anumang pagkakamali ng kaaway

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Punong Tanggapan ng Sandatahang Lakas ng Islamikong Republika ng Iran ay nagbigay-diin na ang panahon ng pagpipigil ay tapos na, at handa na ang Iran na agad tumugon sa anumang mapanirang hakbang.
Sa isang pahayag, nagbabala ang Punong Tanggapan ng Sandatahang Lakas ng Islamikong Republika ng Iran laban sa anumang sabwatan o banta mula sa Amerika at sa rehimeng Zionista, at idineklara na handa ang Iran na harapin ang anumang banta nang walang alinlangan.
Sa pahayag na inilabas ngayong Sabado, sinabi sa Amerika at sa rehimeng Zionista: Itigil ang mga sabwatan at paninirang-puri laban sa makapangyarihan at hindi matitinag na Iran.
Dagdag pa ng Punong Tanggapan ng Sandatahang Lakas: Kung magkakaroon ng anumang pagkakamali sa kalkulasyon, ang mga hadlang sa pagsasagawa ng malawakang operasyon noong nakaraang 12-araw na digmaan ay hindi na mauulit.
Binibigyang-diin din sa pahayag: Kung muling mangyari ang mga katulad na kalagayan, ang tugon ng Iran ay sasamahan ng mga sorpresa at bagong hakbang na mas matindi at mas mapanira kaysa sa nakaraan.
