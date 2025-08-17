Pagsabog ng bomba sa puso ng kabisera ng Syria / Alerto ang mga puwersang panseguridad ng pamahalaang Jolani

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagsabog ng isang sasakyang may bomba sa distrito ng Al-Mazzeh sa Damascus, kabisera ng Syria, ay nagdulot ng pangamba sa mga residente, ngunit walang naiulat na nasawi.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), isang kotse ang sumabog sa lugar ng Al-Mazzeh sa Damascus, ngunit walang naiulat na nasawi o pinsalang materyal.
Ayon sa Syrian Observatory for Human Rights, naganap ang pagsabog malapit sa Golden Hotel at sanhi ito ng bomba na itinanim sa isang sasakyan.
Si Osama Mohammad Khair Atakeh, pinuno ng panloob na seguridad ng Damascus sa ilalim ng pamahalaang Jolani, ay nagpatunay na ang pagsabog ay mula sa isang lumang sasakyang matagal nang nakaparada sa gilid ng Al-Mazzeh highway.
Ipinahayag niya na walang pinsalang pisikal o materyal ang naiulat, at kasalukuyang nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga puwersa sa lugar.
Ayon sa kanya, ang mga yunit ng seguridad ng pamahalaang Jolani ay isinailalim sa kontrol at pagsisiyasat ang lugar upang maiwasan ang anumang posibleng gawaing terorismo.
