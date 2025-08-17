Krisis sa kakulangan ng tubig ay nakaapekto sa pinakamahalagang produktong agrikultural ng Bamiyan sa Afghanistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ilang mga magsasaka mula sa lalawigang Shi'a ng Bamiyan sa Afghanistan ang nagsabi na ang ani ng patatas sa rehiyon ay bumaba nang malaki dahil sa sunod-sunod na tagtuyot at kakulangan ng sapat na suporta.
Ang patatas ng Bamiyan ay isa sa mga kilalang produktong agrikultural ng Afghanistan na hindi lamang tumutugon sa pangangailangan sa loob ng bansa, kundi naipapadala rin sa ibang bansa gaya ng Pakistan.
Maraming pamilya sa Bamiyan ang umaasa sa pagtatanim ng patatas bilang pangunahing kabuhayan. Ngunit sa mga problemang naranasan sa nakaraang mga taon—kabilang ang tagtuyot at kakulangan ng tubig—naharap sa matinding hamon ang produksyon ng patatas.
Si Mohammad Sadeq, isa sa mga magsasaka sa Bamiyan, ay nagsabi sa ABNA na tumaas ang presyo ng mga pataba, at ang pagbabago sa klima—lalo na ang tagtuyot—ay lubos na nakaapekto sa produksyon ng patatas.
Ayon sa kanya, bagaman kilala ang patatas ng Bamiyan sa buong Afghanistan, dahil sa mga problemang ito, naghahanap na ang mga magsasaka ng alternatibong pananim tulad ng munggo at lentil na mas kaunti ang pangangailangan sa tubig at mas matibay sa kakulangan ng patubig.
Dagdag pa niya, ang mga may-ari ng lupa na may mas maayos na kalagayang pinansyal ay gumagamit ng mga tangke ng tubig para sa irigasyon, samantalang ang mga walang kakayahan ay napipilitang anihin ang pananim nang mas maaga kaysa sa takdang panahon.
Mahalaga ring banggitin na hanggang apat na taon na ang nakalilipas, tinatayang 350,000 hanggang 400,000 tonelada ng patatas ang inaani taun-taon mula sa Bamiyan, na tumutugon sa halos 50% ng pangangailangan ng Afghanistan at naipapadala rin sa Pakistan. Ngunit mula nang maupo sa kapangyarihan ang Taliban, hindi pa malinaw kung gaano karami ang taunang ani ng patatas sa Bamiyan.
Bukod pa rito, taun-taon ay ginaganap ang pagdiriwang ng “Bulaklak ng Patatas” sa Bamiyan, kung saan dumadalo ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan at nagpapakita ng talento ang mga artista. Subalit apat na taon na ang lumipas mula nang huling maisagawa ang naturang pagdiriwang.
