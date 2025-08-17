Ang Kuwento ng Lungsod ng Abidjan: Mula sa mga Pamayanang Mangingisda hanggang sa “Paris ng Kanlurang Africa”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Abidjan, ang kabisera ng ekonomiya ng Ivory Coast, ay dating isang pamayanang mangingisda sa gitna ng Lawa ng Ébrié. Ngayon, taglay nito ang palayaw na “Paris ng Kanlurang Africa” dahil sa mahigit 5 milyong populasyon at mga modernong gusali.
Itinatawag ang Abidjan sa iba’t ibang pangalan: “Paris ng Kanlurang Africa,” “Perlas ng Lawa,” o simpleng “Babi.” Ito ang pinakamalaking lungsod sa Kanlurang Africa at pinakatanyag na kabisera ng Ivory Coast.
Bagaman tila nahahati ng tubig ang lungsod, ito rin ang dahilan kung bakit nananatili itong buo. Ang Lawa ng Ébrié, ang pangunahing tampok na heograpikal ng lungsod, ay parang ugat na dumadaloy sa puso ng Abidjan at nag-uugnay sa mahigit 5 milyong mamamayan nito.
Walang bahagi ng lungsod kung saan makakatawid mula sa isang distrito patungo sa isa pa nang hindi tatawirin ang lawa. May haba itong higit sa 130 kilometro, lapad na hanggang 7 metro, at lalim na umaabot sa 20 metro. Kaya’t ang paglalakbay ay posible lamang sa pamamagitan ng tulay, bangka, o barko.
Nagsimula ang kuwento ng Abidjan sa lawa ring ito. Noong 1934, nang matuklasan ng pamahalaang kolonyal ng Pransiya ang kahalagahan ng lawa sa estratehiya, itinalaga nila ang Abidjan bilang ikatlong kabisera ng Ivory Coast, kasunod ng Grand-Bassam at Bingerville.
Sa simula, itinuring ng mga Pranses ang Abidjan bilang “walang silbing lupa.” Ngunit sa unang bahagi ng ika-20 siglo, habang naghahanap sila ng bagong daungan para sa pag-unlad ng ekonomiya, nagsimula ang tunay na kuwento. Ang pagtatayo ng Vridi Canal noong 1950 ang naging mahalagang hakbang: pinagdikit nito ang Lawa ng Ébrié sa Karagatang Atlantiko at lumikha ng malaking daungan—isang proyekto na nagbunsod sa Abidjan bilang sentro ng ekonomiya ng rehiyon.
Ang desisyong ito ay nagdala ng alon ng mga migrante mula sa buong Ivory Coast at mga karatig-bansa patungong Abidjan. Ang maliliit na pamayanang mangingisda ng mga Ébrié ay napalitan ng isang buhay at masiglang lungsod.
Sa pagkamit ng kalayaan ng Ivory Coast noong 1960, naging puso ng bagong bansa ang Abidjan at simbolo ng modernidad sa Africa. Ang malalapad na kalsada, magagarang gusali ng pamahalaan, at mga tore ng salamin ay nagbigay sa lungsod ng bansag na “Paris ng Kanlurang Africa.”
Ngayon, itinuturing ng Abidjan ang sarili bilang isang lungsod na may malaking potensyal sa turismo at kultura, at may layuning maging huwaran ng “napapanatiling pag-unlad,” ayon sa pahayag ng Punong Ministro ng Ivory Coast sa Investment Summit noong Agosto 2025.
Ngunit bakit tinawag itong Abidjan?
Ayon sa oral na tradisyon ng mga Ébrié, nagmula ang pangalan sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan. Isang matandang lalaki na pauwi mula sa bukid na may dalang mga sanga para sa bubong ng kanyang kubo ay nakasalubong ng isang banyagang manlalakbay. Tinanong siya ng dayuhan kung ano ang pangalan ng lugar. Hindi niya naintindihan ang tanong, at inakala niyang tinatanong siya tungkol sa kanyang ginagawa. Sumagot siya: “Men tchan m’bi jan!” na ang ibig sabihin ay “Galing ako sa pagputol ng mga dahon.” Inakala ng dayuhan na iyon ang pangalan ng lugar: Abidjan.
May isa pang paliwanag: ang pangalan ay mula sa mga taong “Béjan,” kung saan ang “A” sa simula ay nangangahulugang “lupa.” Kaya’t Abidjan ay nangangahulugang “lupain ng Béjan.”
Ayon naman kay Henriette Diabaté, isang historyador ng Ivory Coast, sa wikang Ébrié, ang “Abi” ay nangangahulugang “dahon” at “Njan” ay “bagay na dinadala ko.”
Anuman ang pinagmulan ng pangalan, ang Abidjan ay nananatiling inspirasyon at sentro ng pansin—mula sa araw ng pagkakatatag nito hanggang sa pagkawala ng titulong kabisera. Kahit na inilipat ang kabisera ng Ivory Coast sa Yamoussoukro noong 1983, nananatiling puso ng bansa ang Abidjan at isa sa pinakamahalagang lungsod sa Kanlurang Africa.
Tinanggap man ng Abidjan ang bagong katayuan nito, nananatili itong halimbawa ng kasabihang Ivory Coast: “Ang pinakamagagandang nilaga ay yaong niluto sa lumang palayok.”
