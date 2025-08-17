Umabot na sa 251 ang bilang ng mga nasawi dahil sa gutom sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Direktor-Heneral ng Ministri ng Kalusugan sa Gaza Strip na umabot na sa 251 ang bilang ng mga nasawi dahil sa gutom at malnutrisyon sa rehiyon.
Iniulat ng Ministri ng Kalusugan ng Gaza ngayong Sabado na sa nakalipas na 24 oras, 11 katao pa ang namatay dahil sa malnutrisyon at gutom—kabilang ang isang bata.
Ayon sa ulat ng Anadolu Agency, sinabi ni Munir Al-Bursh, Direktor-Heneral ng Ministri ng Kalusugan sa Gaza Strip, na sa kabuuan ay 251 katao na ang nasawi dahil sa gutom at malnutrisyon, kabilang ang 108 bata.
Nagbabala siya na sa kasalukuyang kalagayan, may 40,000 sanggol sa Gaza ang dumaranas ng matinding malnutrisyon—isang sitwasyong maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na epekto sa kanilang paglaki at kaligtasan.
Dagdag pa niya, may 1,000 bata ang nawalan ng bahagi ng katawan dahil sa malnutrisyon at kakulangan sa gamot, at nangangailangan ng agarang medikal na pangangalaga at rehabilitasyon.
Binanggit din ni Al-Bursh ang matinding krisis sa kalusugan, kung saan ang mga manggagawang medikal ay nasa sukdulang antas ng pagkapagod at pagkaubos, habang ang krisis ng malnutrisyon sa populasyon ay umabot na sa walang kapantay na antas.
Ayon sa kanya, mahigit 28,000 kaso ng matinding malnutrisyon ang naitala sa Gaza, at sa mga ospital pa lamang, may 500 sanggol ang kasalukuyang ginagamot dahil sa malnutrisyon.
Nagbabala siya na ang patuloy na pagkubkob at ang pagharang sa pagpasok ng pagkain at gamot ay maaaring magpalala pa sa krisis ng makataong kalagayan sa Gaza.
………….
328
Your Comment