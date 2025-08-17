Sinakop ng Israel ang istasyon ng kuryente sa kabisera ng Yemen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng tagapagsalita ng “hukbong pananakop ng Israel” ang pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya sa rehiyon.
Inako ng Israel ang responsibilidad sa pagsalakay na tumarget sa istasyon ng kuryente sa Haziz, lungsod ng Sana’a, kabisera ng Yemen, ngayong Linggo ng umaga.
Sinabi ng tagapagsalita ng hukbong Israeli na ang mga target ay bahagi ng imprastruktura ng enerhiya sa rehiyon.
Matapos ang pagsalakay na nagresulta sa pagkasira ng istasyon ng kuryente sa madaling araw, agad na kumilos ang mga manggagawa at mga tauhan ng civil defense upang apulahin ang apoy at simulan ang pagkukumpuni ng mga nasira, ayon kay Mohammad Moftah, Pangalawang Punong Ministro ng pamahalaan sa Sana’a.
Sa kanyang pagbisita sa lugar, tiniyak ni Moftah na “babalik sa dating kalagayan ang istasyon.”
Ayon naman kay Ali Hussein Al-Alaya, direktor ng istasyon ng kuryente sa Haziz, ang paulit-ulit na pag-atake sa pasilidad ay “hindi hadlang sa aming tungkulin at serbisyo para sa mamamayan at mga institusyon.”
Dagdag pa niya, ang pagsalakay ng Israel sa istasyon ay “patunay ng kanilang kabiguan at kaguluhan,” at binigyang-diin na ang pag-target sa isang mahalagang pasilidad na nagbibigay ng kuryente sa mga mamamayan at ospital ay isang krimen na labag sa pandaigdigang makataong batas at may kaukulang parusa.
Isang serye ng mga pagsabog ang yumanig sa lungsod ng Sana’a sa madaling araw ng Linggo dahil sa pagsalakay ng Israel sa istasyon ng kuryente sa Haziz, ayon sa ulat ng reporter ng Al-Mayadeen.
Kaugnay nito, sinabi ni Hazem Al-Asad, miyembro ng Political Bureau ng kilusang Ansar Allah, na “ang kaaway na walang direksyon ay walang ibang tinatarget kundi ang mga pasilidad ng serbisyo,” bilang tugon sa patuloy na pag-atake ng Israel sa mahahalagang imprastruktura.
