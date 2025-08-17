Araghchi: Ang pagpapatupad ng anumang proyekto sa Caucasus ay nakadepende sa kawalan ng dayuhang pakikialam

Mahahalagang Punto
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na anumang proyekto sa rehiyon ng South Caucasus ay hindi maaaring isakatuparan kung may pakikialam mula sa mga dayuhang kapangyarihan.
Binanggit niya na ang kaligtasan at pag-unlad ng Armenia ay bahagi ng pangako ng Iran sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon.
Nagpahiwatig ng pagtutol sa impluwensiya ng mga banyagang bansa sa mga proyekto sa Caucasus.
Bago ang pagbisita ng Pangulo ng Iran sa Yerevan, binigyang-diin ni Araghchi ang matagal nang ugnayan ng Iran at Armenia, kabilang ang maagang pagkilala sa kalayaan ng Armenia noong 1991.
Ipinahayag din niya na ang hangganan ng Iran at Armenia ay tulay ng kooperasyon sa enerhiya, transportasyon, seguridad, at ugnayang pantao.
Anumang proyekto sa rehiyon ay dapat igalang ang teritoryal na integridad, pambansang soberanya, at kapwa interes—at walang puwang para sa dayuhang pakikialam.
