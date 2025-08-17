Puwersa ng Resistencia Tumarget sa mga Sentro ng Komando ng Pananakop sa Khan Younis, Rafah, at Lungsod ng Gaza

Buod ng Pangyayari
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nakapagsagawa ng magkasanib na operasyon ang mga mandirigma ng Al-Qassam Brigades (military wing ng Hamas) at Saraya al-Quds (military wing ng Islamic Jihad) laban sa isang sentro ng komando at kontrol ng Israel sa paligid ng hukuman sa Khan Younis, timog ng Gaza Strip, gamit ang mga mortar shell.
Inanunsyo rin ng Al-Qassam Brigades ang pag-atake sa isa pang sentro ng komando ng Israel sa Saladin axis sa timog ng Rafah gamit ang mga mortar.
Saraya al-Quds ay tumarget sa sentro ng komando ng Israel sa Barasi area, timog ng Zaytoun district sa lungsod ng Gaza, gamit ang 60mm mortar shells.
Ayon sa Forces of Martyr Omar Al-Qassem (military wing ng Democratic Front), nakumpiska ng kanilang mga mandirigma ang mga high-explosive materials na ginagamit ng Israel sa pam-bobomba ng mga bahay ng sibilyan sa Jabalia, hilagang Gaza.
Al-Aqsa Martyrs Brigades ay naglabas ng video ng kanilang pag-atake sa settlement ng Miftahim gamit ang KN-103 missile.
Konteksto ng Operasyon
Ang mga operasyong ito ay bahagi ng patuloy na pagtutol ng mga puwersang Palestino sa agresyon ng Israel, na nagdudulot ng pinsala sa mga puwersa ng pananakop sa kabila ng matinding pag-atake at blockade sa Gaza Strip.
