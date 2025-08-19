Nabih Berri kay Thomas Barak: “Ang pag-atras ng mananakop na Israeli ang pangunahing hakbang”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong ika-19 ng Agosto 2025, sa ikalawang yugto ng pagbisita ng Amerikanong emisaryo Thomas Barak at ng kanyang delegasyon sa rehiyon ng Ain al-Tineh, sinalubong sila ni Speaker ng Lebanese Parliament Nabih Berri sa isang pulong na tumagal ng mahigit isang oras, sa presensya ng media adviser na si Ali Hamdan.
Pangunahing Mensahe ni Berri:
Diretsahang tinanong ni Berri ang emisaryo ng Amerika tungkol sa pagsunod ng Israel sa kasunduan ng tigil-putukan at ang pag-atras nito mula sa mga teritoryong Lebanese patungo sa mga hangganang kinikilala ng internasyonal na batas.
Binigyang-diin niya na ang pag-atras ng mga puwersang Israeli ay ang pundasyon ng kapayapaan sa Lebanon, at magbibigay daan sa:
• Pagpapatuloy ng mga proyekto sa rekonstruksiyon
• Pagbabalik ng mga mamamayan sa kanilang mga bayan
• Pagbibigay ng suporta sa Lebanese Army
Tugon ni Thomas Barak:
Matapos ang pulong, sinabi ni Barak: “Tinalakay namin ang mga mahalagang isyu para sa lahat—kung paano makakamit ang kaunlaran sa buong Lebanon, sa hilaga at timog, para sa lahat ng Lebanese.”
Pinuri niya si Berri bilang isang “matalinong lider na may kamangha-manghang kasaysayan,” at idinagdag: “Tayo ay kumikilos sa tamang direksyon”.
