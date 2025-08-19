Hamas: Sumang-ayon sa Panukalang Tigil-Putukan mula sa Egypt at Qatar

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong ika-19 ng Agosto 2025, inihayag ng Hamas na sila, kasama ang iba pang mga grupong Palestino, ay sumang-ayon sa panukalang tigil-putukan na inihain ng mga tagapamagitan mula sa Egypt at Qatar, sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza.
Pahayag mula sa Hamas:
Ayon kay Mahmoud Mardawi, isang lider ng Hamas:
Tugon ng Israel:
Iniulat ng mga media outlet ng Israel na natanggap na ng pamahalaan ng Israel ang opisyal na tugon ng Hamas mula sa mga tagapamagitan.
