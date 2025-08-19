  1. Home
Hamas: Sumang-ayon sa Panukalang Tigil-Putukan mula sa Egypt at Qatar

19 Agosto 2025 - 11:54
Noong ika-19 ng Agosto 2025, inihayag ng Hamas na sila, kasama ang iba pang mga grupong Palestino, ay sumang-ayon sa panukalang tigil-putukan na inihain ng mga tagapamagitan mula sa Egypt at Qatar, sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Noong ika-19 ng Agosto 2025, inihayag ng Hamas na sila, kasama ang iba pang mga grupong Palestino, ay sumang-ayon sa panukalang tigil-putukan na inihain ng mga tagapamagitan mula sa Egypt at Qatar, sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza.

Pahayag mula sa Hamas:

Ayon kay Mahmoud Mardawi, isang lider ng Hamas:

Tugon ng Israel:

Iniulat ng mga media outlet ng Israel na natanggap na ng pamahalaan ng Israel ang opisyal na tugon ng Hamas mula sa mga tagapamagitan.

