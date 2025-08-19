Labanan sa Media: Israel, Matinding Inatake ang Telebisyong Egyptian

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong ika-18 ng Agosto 2025, iniulat ng ABNA na nagpakawala ng matinding batikos ang media ng Israel laban sa media ng Egypt, na inakusahan itong nagpapalala ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa.
Ulat mula sa "Maariv":
Ayon sa pahayagang Israeli na Maariv, ginamit umano ng TeN TV ng Egypt ang mga artikulo mula sa Maariv bilang ebidensya na may plano ang Israel na ilipat ang mga Palestino sa Sinai.
Sa isang episode sa TeN TV at sa YouTube channel nito, isang tagapagbalita na malapit sa pamahalaan ng Egypt ang nagbigay ng mahabang monologo na tumuligsa sa mga kritiko ng gobyerno, at inilarawan silang naglilingkod sa interes ng Israel.
Mga Artikulo na Ginamit:
Dalawang artikulo mula sa Maariv—isa ni David Ben Bast at isa ni Jacky Hugi—ang ginamit bilang patunay ng sinasabing plano ng Israel na palayasin ang mga Palestino mula sa Gaza patungong Sinai.
Sa isa sa mga artikulo, sinabi ni Ben Bast na hindi nakikita ng Egypt ang Gaza bilang problema, kundi bilang estratehikong paraan upang panatilihin ang tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine.
Usaping Militar:
Binanggit din ang lumalawak na presensyang militar ng Egypt sa Sinai, kabilang ang mga mabibigat na armas, tangke, at anti-aircraft systems, sa kabila ng mga limitasyon ng kasunduan sa kapayapaan.
Reaksyon mula sa Cairo:
Ayon sa Maariv, may pangamba sa Cairo na nanganganib ang kasunduan sa kapayapaan sa Israel, at na maaaring tumawid ang mga Palestino sa hangganan at harapin ng Egypt ang bagong realidad.
Tinuligsa ni Foreign Minister Badr Abdel Aaty ng Egypt ang mga operasyon ng Israel sa Gaza bilang “sistematikong genocide”, at inakusahan ang Israel ng pagpapagutom sa mga sibilyan at paglabag sa karapatang pantao.
Samantala, binisita ni Defense Minister Abdel Majid Saqr ang elite unit ng hukbong sandatahan ng Egypt, ang “Sa‘iqah”, at binigyang-diin ang kahalagahan ng paghahanda sa labanan.
