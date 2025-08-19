Mahigit 5.4 Milyong Pagkain Ipinamahagi ng Mudhif Imam Hussein (as) sa mga Zaireen ng Arbaeen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Arbaeen ng taong Hijri 1447, inihayag ng Mudhif Imam Hussein (as) sa Banal na Santuwaryo ng Imam Hussein sa Karbala ang napakalaking serbisyo nito sa milyun-milyong bisita.
Ayon kay Adnan Al-Naqeeb, pinuno ng departamento, matagumpay na naisakatuparan ang plano ng mudhif para sa Arbaeen, kung saan:
5,498,443 pangunahing pagkain ang naipamahagi mula ika-8 hanggang ika-20 ng buwan ng Safar, na may tatlong beses na pagkain bawat araw.
Bukod sa pangunahing pagkain, ipinamahagi rin ang:
5,335,200 bote ng tubig at juice
1,877,760 piraso ng ice cream
687,200 piraso ng matamis
700,000 bote ng Blanco + Lemon juice
sa prutas:
• 900,000 piraso ng orange at saging
• 40 tonelada ng pakwan
• 90 tonelada ng iba’t ibang prutas
Ang mga serbisyong ito ay bahagi ng pagsunod sa relihiyosong tungkulin at paglilingkod sa mga peregrino ni Imam Hussein (as). Patuloy ang pamamahagi ng pagkain hanggang sa huling bisita ay umalis sa Karbala.
Ang Mudhif Imam Hussein (as) ay nananatiling simbolo ng kabutihang-loob at sakripisyo, na nagbibigay buhay sa diwa ng Arbaeen sa pamamagitan ng walang sawang serbisyo sa mga bisita.
