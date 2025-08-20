Paglago ng Tradisyon ng Ziyarat sa Mundo ng Shia sa Huling Dekada ng Safar

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang huling dekada ng buwan ng Safar—na nagsisimula sa Arba'in ni Imam Husayn (a) at nagtatapos sa anibersaryo ng pagkamartir ni Imam Reza (a)—ay isa sa pinakamahalagang panahon ng pagbisita sa mga banal na lugar sa mundo ng Shia. Sa panahong ito, tinatayang mahigit 30 milyong paglalakbay ang isinasagawa patungong Iraq at Iran, na itinuturing na isa sa pinakamalawak na relihiyosong kilusan sa buong mundo ng Islam.
Sa labas ng buwan ng Muharram at Safar, ang Hajj sa buwan ng Dhu al-Hijjah ay ang pangunahing ritwal na pinagsasaluhan ng lahat ng sekta ng Islam, ngunit karaniwang may mas kaunting bilang ng mga kalahok (higit-kumulang 3 milyon). Sa ganitong konteksto, ang mga pagbisita sa Muharram at Safar ay maituturing na pagpapatuloy ng mga ritwal ng Hajj ni Abraham, gaya ng ginawa ni Imam Husayn (a) nang iwan niya ang Hajj upang maglakbay patungong Karbala.
Ayon sa opisyal na ulat ng Astan ni Abbas (a), mahigit 21 milyon ang lumahok sa Arba'in ngayong taon, at inaasahang 7 milyon ang dadalaw sa Mashhad sa pagtatapos ng Safar. Ipinapakita nito ang patuloy na paglago at koneksyon ng kilusang ziyarat, na itinuturing na isang natatanging "panahon ng pagbisita" sa buong taon.
Ang ziyarat ay hindi lamang pisikal na paglalakbay kundi isang kilusang pangkaalaman, panlipunan, at pampolitika na may malalim na epekto sa mga lipunang Islamiko. Upang mapakinabangan nang husto ang mga biyayang ito, mahalaga ang pagbabalik sa mga turo ng Ahl al-Bayt (a), lalo na sa mga itinuro sa mga ziyarat na mula sa mga Imam.
Binibigyang-diin ng mga turo ng Ahl al-Bayt (a) ang kahalagahan ng kaalaman at kamalayan sa bawat kilos, kabilang ang ziyarat. Sa mga hadith, sinasabi na ang tunay na gantimpala ng pagbisita ay nakasalalay sa pagkakilala sa Imam na binibisita. Halimbawa, ang ziyarat kay Imam Reza (a) ay may espesyal na kahalagahan kung ito ay isinasagawa nang may tamang kaalaman.
Sa kabuuan, ang kilusang ziyarat sa Safar ay isang makapangyarihang pwersa na nagpapalalim sa ugnayan ng mga Shia sa kanilang mga Imam, at patuloy na nagbibigay ng paglago, sigla, at espirituwal na pag-unlad sa mundo ng Islam.
