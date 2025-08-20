Pagwasak sa Simbolo ng Ghadir ng Grupong Takfiri na Sipah-e-Sahaba sa Pakistan + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang simbolo ng Ghadir sa isa sa mga lungsod ng Pakistan ay naging target ng isang marahas na pag-atake ng grupong takfiri na Sipah-e-Sahaba at tuluyang winasak. Sa isang grupo ng mga kasapi ng teroristang organisasyong Sipah-e-Sahaba, sa pamumuno ni Muhammad Amir Farooqi, ang umatake sa monumento ng Ghadir sa lungsod ng Bhit Shah, Pakistan, at sinira ito. Si Farooqi ay dati nang nagsalita sa publiko na ang pagtatayo ng naturang monumento ay isang uri ng insulto, at nagbanta na ito ay kanyang wawasakin. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding galit mula sa komunidad ng mga Shia. Maraming aktibistang relihiyoso ang nanawagan sa mga ahensyang pangseguridad at panghukuman na agad arestuhin si Farooqi at ang kanyang mga kasamahan. Nagbabala rin sila na kung magpapatuloy ang pag-aantala ng pamahalaan, ang anumang magiging resulta o protesta ay pananagutan ng mga opisyal. ………….. 328
20 Agosto 2025 - 10:53
News ID: 1718555
