Kritisismo ng Mufti ng Libya sa Pakikipagtulungan ng Egypt at UAE sa Rehimeng Zionista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binatikos ni Sadiq al-Gharyani, Mufti ng Libya, ang ilang pamahalaang Arabo—lalo na ang Egypt at United Arab Emirates (UAE)—dahil sa umano’y pakikipagtulungan sa rehimeng Zionista sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga barko nito.
Mga Pahayag ni al-Gharyani
Ayon sa kanya, ang mga daungan ng Egypt ay aktibong nagbibigay ng serbisyo sa mga barko ng Israel, bagay na tinawag niyang nakalulungkot at nakakabahala
Binanggit niya na habang ang mga daungan sa ilang bansa sa Europa ay tumututol sa pakikipagtulungan sa mga barkong ito, ang ilang bansang Arabo ay nakikilahok pa sa pagtulong
Halimbawa ng Pagtutol
Sa Italy, ang mga manggagawa sa daungan ng Genoa ay humarang sa barkong Saudi na Yanbu, na may kargang military equipment mula sa U.S.
Napag-alaman ng mga manggagawa na ang mga kagamitan ay nakalaan para sa Israel, kaya’t tinutulan nila ang pagdaan ng barko.
