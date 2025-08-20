Protesta ng mga Hapones Laban sa Israel: Panawagan para sa Pagpapataw ng Parusa at Pagtigil ng Gutom sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang grupo ng mga mamamayang Hapones ang nagsagawa ng maingay na protesta sa harap ng tanggapan ng Punong Ministro ng Japan sa Tokyo, gamit ang mga kaldero at kawali upang ipahayag ang kanilang galit sa patuloy na pagkakagutom sa Gaza dulot ng blockade ng Israel.
Mga Layunin ng Protesta
Panawagan sa pamahalaan ng Japan na magpatupad ng mga parusa laban sa Israel
Pagtuon sa lumalalang krisis sa Gaza, kung saan ang gutom at malnutrisyon ay umabot na sa pinakamataas na antas mula noong Oktubre 2023
Pagtutol sa okupasyon, karahasan, at sistematikong pagkakait ng karapatang pantao
Mga Slogan at Mensahe
“Gumalaw na ang gobyerno!”
“Itigil ang okupasyon, ang pagpatay, at ang gutom!”
Panawagan para sa pagkilala sa estado ng Palestine at pagputol ng ugnayan sa Israel
Inspirasyon ng Aksyon
Ang protesta ay tugon sa panawagan ni Wizard Bisan, isang mamamahayag mula sa Gaza, na humihiling sa mga mamamayan ng mundo na iparinig ang gutom ng Gaza sa pamamagitan ng mga simbolikong kilos
Sa mga larawan ng protesta, makikita ang mga plakard na humihiling ng sanctions laban sa Israel at pagkilala sa Palestine bilang isang malayang estado
Mga Pahayag ng Organisasyon
Ayon sa ulat ng United Nations, ang antas ng gutom sa Gaza ay lubhang kritikal
Ang Amnesty International ay nag-akusa sa Israel ng sadyang paggamit ng gutom bilang sandata, na bahagi ng sistematikong pagwasak sa kalusugan at lipunan ng mga Palestinian.
