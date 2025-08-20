  1. Home
Lebanon Iginiit ang Pananatili ng UNIFIL sa Timog; Israel at U.S. Tumututol

20 Agosto 2025 - 12:05
Binigyang-diin ni Michel Aoun, Pangulo ng Lebanon, na mahalaga ang presensya ng mga puwersa ng UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) sa timog ng bansa upang matiyak ang ganap na pagpapatupad ng Resolusyon 1701 ng UN Security Council at ang pagkakaroon ng kontrol ng Lebanese Army sa mga hangganang internasyonal—isang bagay na tinututulan ng Israel.

Binigyang-diin ni Michel Aoun, Pangulo ng Lebanon, na mahalaga ang presensya ng mga puwersa ng UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) sa timog ng bansa upang matiyak ang ganap na pagpapatupad ng Resolusyon 1701 ng UN Security Council at ang pagkakaroon ng kontrol ng Lebanese Army sa mga hangganang internasyonal—isang bagay na tinututulan ng Israel.

Kooperasyon sa UNIFIL

Sa kanyang pakikipagpulong kay General Stefano Del Col, pinuno ng UNIFIL, binigyang-diin ni Aoun ang kahalagahan ng kooperasyon sa pagitan ng Lebanese Army, mga peacekeeper, at lokal na mamamayan sa timog Lebanon

Panukalang Resolusyon

Tinalakay ng UN Security Council ang isang draft resolution mula sa France para sa isang taong ekstensyon ng misyon ng UNIFIL, na maaaring magbukas ng landas sa unti-unting pag-alis ng mga puwersa.

Ang panukala ay naglalayong palawigin ang misyon hanggang 31 Agosto 2026

Pagtutol ng Israel at U.S.

Ayon sa mga ulat, Israel at Estados Unidos ay tumutol sa ekstensyon ng UNIFIL, na nakatalaga sa rehiyon mula pa noong 1978.

Iniulat ng Israel Hayom na si Gideon Sa’ar, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Israel, ay nagpadala ng liham kay Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng U.S., upang hilingin ang pagtigil ng operasyon ng UNIFIL.

Sa liham, sinabing nabigo ang UNIFIL sa pangunahing tungkulin nito—ang pag-iwas sa presensya ng Hezbollah sa timog ng Ilog Litani.

Papel ng UNIFIL

Itinatag sa ilalim ng Resolusyon 425 at 426 noong 1978 upang:

Kumpirmahin ang pag-alis ng Israel mula sa Lebanon

Ibalik ang kapayapaan at seguridad

Tumulong sa gobyerno ng Lebanon na mabawi ang kontrol sa rehiyon

Pinalakas sa ilalim ng Resolusyon 1701 matapos ang digmaan noong Hulyo 2006

May 11,000 personnel, nagsasagawa ng neutral patrols, military violation reports, at suporta sa Lebanese Army

Konteksto ng Alitan

Noong 8 Oktubre 2023, inatake ng Israel ang Lebanon, na humantong sa malawakang digmaan noong 23 Setyembre 2024

Mahigit 4,000 ang nasawi at 17,000 ang nasugatan

Bagaman may ceasefire agreement mula 27 Nobyembre 2024, mahigit 3,000 beses itong nilabag ng Israel, na nagresulta sa 281 karagdagang pagkamatay at 586 sugatan.

………….

