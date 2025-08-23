Ang Huling Dekada ng Buwan ng Safar at ang Paglago ng Kilusan ng Pagdalaw sa Ahlul-Bayt (a) sa Mundo ng Shiah Islam

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa mundo ng Shia Islam, ang huling dekada ng buwan ng Safar—mula sa Arbaeen ni Imam Hussein (a) hanggang sa anibersaryo ng pagkamartir ni Imam Reza (a)—ay isa sa pinakamahalagang panahon ng pagdalaw (ziyarat).
Tinatayang mahigit 30 milyong paglalakbay ang isinasagawa patungong Iraq at Iran sa panahong ito, na itinuturing na isa sa pinakamalaking relihiyosong paggalaw sa buong mundo ng Islam.
Sa labas ng Hajj sa buwan ng Dhu al-Hijjah, ang mga pagdalaw sa Safar ay mas malawak at mas masigla, lalo na sa mga Shia Muslim.
Ang ziyarat ay hindi lamang isang espiritwal na kilos kundi isang kilusang pangkaalaman, panlipunan, at pampolitika na may malalim na epekto sa mga lipunang Muslim.
Ayon sa opisyal na ulat ng Astan ni Abbas (a), mahigit 21 milyon ang lumahok sa Arbaeen ngayong taon, at inaasahang 7 milyon ang dadalaw sa Mashhad para kay Imam Reza (a).
Binibigyang-diin ng mga turo ng Ahlul-Bayt (a) ang kahalagahan ng kaalaman at pagkilala sa mga Imam sa bawat ziyarat upang ito'y maging makabuluhan at kapaki-pakinabang.Ang ziyarat ay isang tulay ng koneksyon sa mga buhay at martir na Imam, at ito ay patuloy na nagpapatibay sa ugnayan ng mga Shia sa kanilang mga pinuno.
Lalo na ang ziyarat kay Imam Hussein (a) ay may pinakamaraming rekomendasyon sa mga Shia na turo, at gayundin ang kay Imam Reza (a) sa Mashhad.
Ang pag-aaral sa mga epekto ng ziyarat sa Safar ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri sa aspeto ng kaalaman, lipunan, politika, at sibilisasyon.
