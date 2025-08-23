Buod ng Pahayag ng mga Sunni Scholar sa Kumperensyang “Ang Sugo (s) Bilang Modelo ng Pagkakaisa at Lakas ng Ummah”

Tagapagbasa ng Pahayag: Sheikh Ahmad Mubarak Shahi
Layunin ng Kumperensya
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Paggunita sa pagpanaw ng Propeta Muhammad (s)
Pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga Muslim sa ilalim ng kanyang halimbawa.
Pagdalo ng mahigit 700 Sunni scholars mula sa buong Iran.
Pangunahing Mensahe
Ang pagsunod sa buhay at mga turo ng Propeta Muhammad (s) ay susi sa kaligtasan ng Ummah mula sa mga paglihis at kaguluhan.
Ang pagkakaisa, paggalang sa paniniwala ng iba, at pag-iwas sa pagkakawatak-watak ay magbubukas ng daan sa isang dakilang sibilisasyong Islamiko.
Paninindigan sa Harap ng Krisis
Kinondena ang mga pandaigdigang sabwatan ng mga makapangyarihang bansa at ang paglaganap ng ekstremismo at takfir.
Itinaguyod ang prinsipyo ng resistensya laban sa pang-aapi, bilang mahalagang bahagi ng buhay ng Propeta (s).
Binanggit ang tagumpay ng Iran sa 12-araw na digmaan bilang isang “makalangit na tagumpay” at “ginintuang pahina” sa kasaysayan ng Islam.
Suporta sa Iran at sa Rebolusyong Islamiko
Pinuri ang tapang ng mga puwersang militar ng Iran at ang mga martir, kabilang ang mga heneral at siyentipikong nuklear.
Ipinahayag ang katapatan sa mga prinsipyo ng Islamikong Republika at sa pamumuno ng Rebolusyong Islamiko.
Naniniwala ang mga kalahok na ang pagsunod sa mga turo ni Imam Khomeini (r) at ng kasalukuyang lider ay magdadala ng tagumpay at kaligtasan sa Iran.
Panawagan
Panalangin para sa pagkakaisa ng mga Muslim sa ilalim ng Qur’an
Pagpapalakas ng espirituwal na kamalayan at rebolusyonaryong sigla
Pagpapatuloy ng landas ng resistensya bilang tungkulin ng bawat Muslim.
