Reaksyon ni Maduro sa Pagpapadala ng Mga Barkong Pandigma ng Amerika sa Venezuela

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinundena ng Pangulo ng Venezuela ang pagpapadala ng tatlong barkong pandigma ng hukbong Amerikano sa baybayin ng bansa at tinawag itong isang "labag sa batas at teroristang militar na aksyon."
Isang Amerikanong pinagmulan ang nagpatunay na tatlong guided-missile destroyer ng Aegis class ay naglakbay patungo sa mga internasyonal na tubig malapit sa baybayin ng Venezuela sa Timog Amerika. Iniulat ng mga media sa Amerika na maaaring ipadala rin ang 4,000 na marine corps sa naturang misyon.
Mga Pangunahing Punto ng Pahayag ni Maduro:
Pagkontra sa Pagpapadala ng Barko:
Inakusahan ni Maduro ang pagde-deploy ng barko sa pangalan ng laban sa drug trafficking bilang isang pagtatangka ng "labag sa batas na pagbabago ng pamahalaan" sa Venezuela.
Tinukoy niya ito bilang isang teroristang militar, imoral, kriminal, at labag sa batas na aksyon.
Pagpahayag sa Kamara:
Sa kanyang talumpati sa mga mambabatas, binigyang-diin niya na ang pagbabago ng pamahalaan ay banta ng Amerika sa Venezuela at isang paglabag sa pandaigdigang batas, kapayapaan, at karapatan ng mga bansa sa Latin America at Caribbean.
Ayon kay Maduro: "Ang sinumang umatake sa isang bansa sa Latin America, ay umatake sa lahat ng bansa sa rehiyon."
Background ng Kasong Legal sa Amerika:
Noong 2020, sa unang termino ni Donald Trump, inilabas ang federal indictment laban kay Maduro at ilang mataas na opisyal ng Venezuela, kabilang ang akusasyon sa partisipasyon sa drug terrorism conspiracy.
Noong unang bahagi ng buwan, pinataas ng administrasyon ni Trump ang reward para sa pag-aresto kay Maduro na may kaugnayan sa droga mula sa dating halaga hanggang $50 milyon.
Paghahanda ng Venezuela:
Bilang tugon sa tinaguriang “banta” ng Amerika, inihayag ni Maduro ang pagpapakalat ng 4.5 milyon na militante sa buong Venezuela.
Hinihikayat din niya ang pagdaraos ng mga martsa sa katapusan ng linggo upang kwestyunin at tutulan ang hakbang ng Washington.
…………
328
Your Comment