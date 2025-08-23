Sayyid Houthi: Ang Tunay na mga Suverenyong Tao ay Yaong Nagpoprotekta sa Kanilang Bansa at Lumalaban sa Nang-aagaw

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinigyang-diin ni Sayyid Abdul Malik Badruddin al-Houthi, pinuno ng Ansarullah, na patuloy ang malalang paglabag ng kaaway na Israel sa kasunduan nito sa Lebanon nang walang pakialam sa mga internasyonal na tagapamagitan. Tinukoy niya ang mga paglabag bilang aktwal na agresyon.
Paglabag ng Israel sa Lebanon:
Ayon kay Houthi, ang Lebanon ay sunud-sunuran sa mga diktang Israeli, at pinupuna ang sinumang tumututol o nagtatanggol sa bansa bilang “suverenyong estado” na hindi tunay.
Ang pagyakap ng Lebanon sa American-Israeli na papel ay pagkakanulo sa Lebanon at kawalan ng paggalang sa soberanya nito.
Kakulangan ng Opisyal na Pagtutol:
Wala raw opisyal na desisyon mula sa Lebanon na lumalaban sa Israel.
Ayon kay Houthi, ang tanging napatunayang proteksyon para sa Lebanon sa loob ng mahigit 40 taon ay sa pamamagitan ng mga lupon ng paglaban at Lebanese resistance, hindi sa hukbong Lebanese.
Ang Armas ng Israel ay Panganib:
Binigyang-diin na ang pagkakaroon ng armas ng Israel ay banta hindi lamang sa Lebanon kundi sa buong rehiyon at sa pandaigdigang seguridad.
Ang mga armadong pwersa ng Lebanon ay hindi makakaprotekta sa bansa laban sa Israel kung susunod lamang sa dikta ng Israel at Amerika.
Kritika sa Pamahalaang Lebanese at Naufal Salam:
Pinuna niya si Naufal Salam at ang pamahalaang Lebanese sa pagtanggap ng diktang Israeli at pagbabalewala sa suporta para sa sariling bansa.
Ang mga desisyon ng pamahalaan ay itinuturing na desisyon ng Israel-Amerika, hindi tunay na desisyon ng Lebanon.
Krimen sa Gaza at Panliligalig sa Palestina:
Tinukoy ang pagpapalubog sa gutom sa Gaza bilang isa sa pinakamalala at pinakamakasamang krimen ng Israel.
Binanggit ang sistematikong pagpatay sa mga sibilyan, lalo na sa mga bata, at panliligalig sa kanilang kabuhayan at tahanan.
Ang Israel ay nakatuon sa pagpatay sa kabuuang henerasyon ng Palestinian sa Gaza, kaya tinutukoy ito bilang genocide.
Pagsuway sa Israel at Ang Papel ng Western Countries:
Binanggit niya na ilan sa mga bansa sa Kanluran, tulad ng Germany, ay pansamantalang huminto sa pagbibigay armas sa Israel, ngunit hindi sapat.
Binanggit din niya ang malaking panganib kung hahayaang patuloy ang kontrol ng Israel at Amerika sa rehiyon.
Pagpapalakas ng Kamalayan at Suporta sa Resistance:
Ang tunay na suverenyong tao ay yaong nagpoprotekta sa kanilang bansa at lumalaban sa agresor.
Pinuna ang mga nagtataas ng alingawngaw na ang problema ay nasa armas ng mga kalayaan ng bansa, samantalang ang totoong problema ay ang armas sa kamay ng Israel.
Pagkontra sa “Israelian Logic” at Pagkakaalipin sa Amerika-Israel:
Ang mga gobyerno at hukbo sa rehiyon ay pinipilit na sumunod sa dikta ng Amerika at Israel, na nagreresulta sa pagkawala ng kalayaan at interes ng mga bansa.
Ang mga kabataan at mamamayan ay banta ng mga alyado ng Israel at Amerika kung hindi tatanggi sa plano ng kaaway.
Pag-aatake sa Sagradong Lugar at Palestine:
Patuloy ang Israel sa pambabagsak sa Al-Aqsa Mosque at pagtatangkang gawing Judaized ang lugar.
Ang West Bank ay patuloy na pinapaslang at pinipilit na lumikas, at patuloy ang pagtatayo ng mga settlement sa mga nasakop na lupa.
Pagpapalakas ng Kamalayan ng Publiko:
Hinimok ang mga mamamayan, lalo na ang mga iskolar, guro, at khatib, na itaguyod ang kabanalan ng Al-Aqsa Mosque at ipakita ang totoong mukha ng agresor.
Pinayuhan ang Yemenis na lumahok sa malaking milyong martsa sa Sanaa at iba pang probinsya bilang pagtutol sa mga kaaway.
