Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagpasok ng mga settler ng Israel sa lupain ng Golan ay hindi simpleng aksyong indibidwal o pansamantalang galaw. Ito ay bahagi ng matagal nang estratehiya upang baguhin ang demograpiya at pambansang pagkakakilanlan ng rehiyon, at sa kalaunan ay gawing isang bagong entidad na madaling maisama sa Israel.
Pagpapalawak ng Pamayanan: Patuloy na Patakaran
Sa mga nakaraang oras, sinubukan ng mga settler na tumawid mula sa mga okupadong teritoryo patungong Golan upang magtatag ng bagong pamayanan. Ang hakbang na ito ay pagpapatuloy ng lumang patakaran ng Israel na magtatag ng mga pamayanang sibilyan, agrikultural, at militar sa mga okupadong lugar, at kalaunan ay gawing legal ang presensya nito sa kabila ng pagtutol ng pandaigdigang komunidad.
Dimensyong Militar: Pagsalakay sa Quneitra
Kasabay ng galaw ng mga settler, pumasok ang mga puwersa ng Israel sa ilang nayon sa Quneitra, Syria. Sila ay nagsagawa ng mga pagsisiyasat sa mga bahay ng sibilyan, na nagdulot ng takot at kawalang-katiyakan sa mga residente. Ipinapakita nito na ang Israel ay hindi lamang okupado sa lupa kundi nagnanais ding takutin ang mga mamamayan sa mga hangganan.
Golan: Lupang Syrian na Okupado
Mula pa noong 1967, ang Golan ay isa sa mga pangunahing isyu sa alitan ng Arab–Israeli. Walang pandaigdigang pagkilala sa okupasyon ng Israel, at noong 1981, ipinalabas ng UN Security Council ang Resolusyon 497 na nagsasabing ang pag-angkin ng Israel sa Golan ay walang bisa at labag sa batas.
Timing at Motibo
Ang pagpili ng Israel sa panahong ito para sa pagpapalawak ay hudyat ng kalkuladong galaw. Sa gitna ng mga kaguluhan sa rehiyon, inaasahan ng Israel na ang pagkaabala ng mundo ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon upang palakasin ang presensya nang walang seryosong pagtutol.
Epekto sa mga Mamamayang Syrian
Ang mga sibilyan sa Quneitra ang pinakamalaking biktima ng mga pangyayaring ito. Ang mga pagsalakay sa bahay ay nagpapalalim sa kawalang-katiyakan, habang ang pagtatayo ng bagong pamayanan ay banta sa kanilang karapatan sa lupa at ari-arian. Ito ay bahagi ng tinatawag na “dahan-dahang pagsakal” na patakaran ng Israel laban sa mga komunidad na Arabo sa mga hangganan.
Pandaigdigang Paninindigan
Bagaman malinaw ang pandaigdigang batas sa pagtutol sa mga pamayanang pananakop, patuloy ang Israel sa mga gawaing ito nang walang kaparusahang epektibo. Ang kakulangan ng konkretong tugon mula sa mundo ang siyang nagpapalakas sa Israel upang ipagpatuloy ang mga ganitong hakbang, tulad ng ginawa nila sa Silangang Jerusalem at West Bank.
Israeli Calculations: Seguridad at Dominasyon
Sa pananaw ng Israel, ang pagpapalawak ng pamayanan sa Golan ay may dalawang layunin:
Seguridad: Paglikha ng demograpikong hadlang na tapat sa Israel.
Ekonomiko at Estratehiko: Ang Golan ay mayaman sa tubig, lupaing agrikultural, at may mahalagang lokasyon sa hangganan ng Lebanon, Syria, at Jordan.
Pagtutol ng Syria at ng Mamamayan
Ang pamahalaan ng Syria ay paulit-ulit na tumutol sa anumang hakbang ng Israel sa Golan. Ang mga mamamayan ng Golan ay matatag sa kanilang identidad at tumanggi sa naturalisasyon ng Israel. Bagaman mahina ang suporta ng pandaigdigang komunidad, nananatiling malinaw ang paninindigan ng Syria: ang Golan ay lupang okupado na hindi maaaring isuko.
Mga Posibleng Kaganapan sa Hinaharap
Kung magtagumpay ang Israel sa pagtatayo ng bagong pamayanan, ito ay magiging mapanganib na huwaran para sa mas malawak pang okupasyon. Ngunit kung haharap ito sa matinding pagtutol, maaaring mapilitan silang umatras o ipagpaliban ang proyekto. Sa huli, ang kinabukasan ng Golan ay nakasalalay sa:
Reaksyon ng pandaigdigang komunidad
Kalagayan sa loob ng Syria
Tugon ng mga rehiyonal na bansa
Ang tiyak lang: hindi titigil ang Israel sa pagsasakatuparan ng kanilang proyektong pananakop, dahil ito ay bahagi ng kanilang estratehikong paniniwala.
