Paninindigan ng Hezbollah: “Ang aming paninindigan ay kasing-tibay ng Karbala at Husayni — hindi namin kinikilala ang desisyon ng gobyerno”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sheikh Ali Daamouch, pinuno ng Konsehong Tagapagpaganap ng Hezbollah, ay mariing tumuligsa sa desisyon ng pamahalaan ng Lebanon na tanggalin ang armas ng kilusang resistensya. Ayon sa kanya, ang desisyong ito ay ilegal, walang bisa, at salungat sa interes ng bansa.
Mga Pangunahing Pahayag:
Ang desisyon ng gobyerno ay walang batayang legal at moral. Hindi ito dumaan sa tamang proseso at hindi kinakatawan ang kalooban ng sambayanan.
Ang resistensya ay hindi lamang armas kundi isang kultura, pagkakakilanlan, at pananampalataya. Ito ay bunga ng sakripisyo, dugo, at buhay ng mga martir.
Ang gobyerno ay tila sumusunod sa dikta ng mga dayuhang kapangyarihan, lalo na ng Estados Unidos, sa halip na unahin ang kapakanan ng mga mamamayan.
Ang pag-alis ng armas ng resistensya ay magdudulot ng panganib sa seguridad ng bansa, lalo na’t patuloy ang pananakop at agresyon ng Israel sa ilang bahagi ng Lebanon.
Ang armas ng resistensya ay nagsilbing tagapagtanggol ng Lebanon sa loob ng apat na dekada, at hindi ito maaaring tanggalin sa pamamagitan lamang ng isang desisyon.Ang sinumang umaasa sa kahinaan ng resistensya ay nabubuhay sa ilusyon. Hangga’t may pananakop, mananatili ang armas ng resistensya.
Hindi kinikilala ng Hezbollah ang desisyon ng gobyerno at hindi ito pakikialaman. Walang pag-uusap ukol sa pag-aalis ng armas hangga’t hindi umaalis ang Israel sa lahat ng teritoryo ng Lebanon.
Ang suporta ng mamamayan sa resistensya ay nananatili, batay sa mga sarbey, sa kabila ng mga propaganda at paninira.
Nagpakita ang Hezbollah ng pagtitimpi, ngunit kung ipipilit ng gobyerno ang desisyon nito, maaaring gumamit ang kilusan ng ibang paraan ng pagtutol.
Inspirasyon mula sa Karbala
Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, ginamit ni Sheikh Daamouch ang pananalita ni Imam Hussein (a) sa Araw ng Ashura bilang sagisag ng kanilang paninindigan:
Ang mensaheng ito ay malinaw: ang Hezbollah ay hindi kailanman susuko o tatanggap ng desisyong taliwas sa dangal, kalayaan, at kapakanan ng Lebanon.
