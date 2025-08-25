Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: Ang kaaway ay naglalayong lumikha ng pagkakawatak-watak at sirain ang pagkakaisa ng Iran / Kahalagahan ng pag

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- si Ayatollah Khamenei, Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, ay nakipagkita ngayong umaga—Linggo, ika-2 ng Shahrivar—sa libu-libong mamamayan mula sa iba't ibang sektor, sa okasyon ng anibersaryo ng pagkamartir ni Imam Ali ibn Musa al-Ridha (a.s.). Sa kanyang talumpati, binigyang-diin niya ang mahahalagang punto hinggil sa mga isyung panlipunan: Napagtanto ng mga kaaway ng Iran mula sa “matatag na paninindigan at pagkakaisa ng sambayanan, mga opisyal, at sandatahang lakas” at “pagkatalo sa mga pag-atakeng militar” na hindi nila kayang paluhurin ang sambayanang Iranian at ang sistemang Islamiko sa pamamagitan ng digmaan. Kaya ngayon, sinusubukan nilang makamit ang layuning ito sa pamamagitan ng “paglikha ng alitan sa bansa.” Bilang tugon, ang lahat ng mamamayan, mga opisyal, at mga may tinig at panulat ay dapat buong puso na pangalagaan at palakasin ang “bakal na kalasag ng banal at dakilang pagkakaisa ng sambayanan.”
Mga biyaya ng paglalakbay ni Imam Ridha (a.s.) sa Khorasan: Pagpapalaganap ng katuruan ng Ahlul-Bayt (a.s.) at ng kilusang Ashura
Ngayong umaga, sa okasyon ng pagkamartir ni Imam Ali ibn Musa al-Ridha (a.s.), sa harap ng libu-libong mamamayan mula sa iba't ibang sektor, binanggit ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko na ang “hindi pangkaraniwang paglaganap ng katuruan ng Ahlul-Bayt” at ang “pagbilis ng paglaganap ng isyu ng Ashura at ng pilosopiya ng pakikibaka ni Imam Husayn sa mundo ng Islam” ay kabilang sa pinakamahalagang biyaya ng paglalakbay ng ikawalong Imam sa Khorasan. Sa kanyang paliwanag hinggil sa mga isyung panlipunan, muling binigyang-diin niya: Napagtanto ng mga kaaway ng Iran mula sa “matatag na paninindigan at pagkakaisa ng sambayanan, mga opisyal, at sandatahang lakas” at “pagkatalo sa mga pag-atakeng militar” na hindi nila kayang paluhurin ang sambayanang Iranian at ang sistemang Islamiko sa pamamagitan ng digmaan. Kaya ngayon, sinusubukan nilang makamit ang layuning ito sa pamamagitan ng “paglikha ng alitan sa bansa.” Bilang tugon, ang lahat ng mamamayan, mga opisyal, at mga may tinig at panulat ay dapat buong puso na pangalagaan at palakasin ang “bakal na kalasag ng banal at dakilang pagkakaisa ng sambayanan.”
Sa unang bahagi ng kanyang talumpati, tinawag ni Ayatollah Khamenei ang ikawalong Imam bilang tagapagbigay-biyaya sa lahat ng nilalang, lalo na sa mga Iranian. Sa kanyang pakikiramay sa pagkamartir ng Imam, binigyang-diin niya ang mahalagang epekto ng paglalakbay ng Imam sa Khorasan. Ayon sa kanya: Ang katuruan ng Ahlul-Bayt, na naging malungkot at nakahiwalay matapos ang pagkamartir ni Imam Husayn (a.s.), ay muling lumitaw mula sa pagkakahiwalay sa pamamagitan ng mga bunga ng paglalakbay na iyon. Nagkaroon ng bagong sigla ang mga Shia, at ang siglang iyon ang siyang nagpanatili sa Shia sa kasaysayan at patuloy na nagpapalawak sa mga tagasunod ng katuruan ng Ahlul-Bayt.
Itinuturing niya ang pag-usbong ng kilusang Ashura bilang ikalawang mahalagang bunga ng paglalakbay ng ikawalong Imam sa Khorasan. Dagdag pa niya: Si Imam Ali ibn Musa al-Ridha (a.s.) ay nakatawag ng pansin ng mga puso ng mamamayan sa kilusang Ashura, at inilagay ang pilosopiya at mga layunin nito—tulad ng “pakikibaka laban sa kawalang-katarungan” at “hindi pagtanggap sa mga makasalanan at tiwali sa lipunang Islamiko”—sa sentro ng kamalayan ng mamamayan. Sa gayon, naging daan ito sa pagpapalaganap ng maraming panlipunang katuruan ng Islam.
Simbolo ng Pagkamuhi ng Amerika sa Iran: Paninindigan ng Sambayanan laban sa mga Labis na Paghahangad
Sa ikalawang bahagi ng kanyang talumpati hinggil sa mga isyung panlipunan, sinabi ni Ayatollah Khamenei na ang matatag at makapangyarihang paninindigan ng sambayanan sa ikalawang sapilitang digmaan ay nagdulot ng natatanging kadakilaan at dagdag na dangal sa sambayanang Iranian sa mata ng mundo. Sa pagbanggit ng isang mahalagang tanong, sinabi niya: “Ano nga ba talaga ang dahilan ng patuloy na pagkapoot ng lahat ng pamahalaan ng Amerika sa Iran sa nakalipas na 45 taon?”
Sa kanyang tugon sa tanong na tila simple ngunit masalimuot, idinagdag niya: “Noong nakaraan, tinatago ng mga Amerikano ang tunay na dahilan ng kanilang pagkapoot sa ilalim ng mga pamagat gaya ng terorismo, karapatang pantao, demokrasya, isyu ng kababaihan, at iba pang katulad na usapin. O kaya’y sinasabi nilang nais nilang baguhin ang asal ng Iran sa isang disente at marangal na paraan. Ngunit ang taong nasa kapangyarihan ngayon sa Amerika ay ibinunyag ang tunay na dahilan ng kanilang pagkapoot at sinabi: ‘Nais naming makinig sa amin ang Iran.’ Sa madaling salita, nais nilang ang sambayanang Iranian at ang sistemang Islamiko ay maging sunud-sunuran sa kanila.”
Binibigyang-diin ng Kataas-taasang Pinuno ang kahalagahan ng malalim na pag-unawa sa masamang layunin ng mga Amerikano: “Nais nilang ang Iran, na may dakilang kasaysayan, at ang sambayanan na may ganitong dangal at karangalan, ay maging sunud-sunuran sa Amerika.”
Tinawag niya ang mga nagsasabing ang dahilan ng galit ng Amerika ay ang mga islogan ng sambayanang Iranian bilang mga mababaw ang pagtingin. Idinagdag pa niya: “Ang mga nagsasabing ‘Bakit hindi kayo direktang makipag-usap sa Amerika upang lutasin ang mga isyu?’ ay mababaw rin ang pag-unawa; sapagkat ang tunay na dahilan ay hindi iyon, at sa likod ng tunay na layunin ng Amerika sa kanilang pagkapoot sa Iran, ang mga isyung ito ay hindi malulutas.”
Tinawag ni Ayatollah Khamenei ang mga pahayag at kilos ng mga opisyal ng Amerika na layuning paluhurin at pasunurin ang sambayanang Iranian bilang isang insulto sa mga Iranian. Binigyang-diin niya: “Ang sambayanan ay labis na nasaktan sa ganitong pangit na inaasahan at buong lakas na tumatayo laban dito.”
Itinuturing din niya ang tunay na dahilan ng kamakailang digmaan bilang bunga ng ganitong inaasahan at masamang layunin. Idinagdag niya: “Hinimok at tinulungan nila ang rehimeng Zionista upang sa kanilang palagay ay tapusin ang sistemang Islamiko; sapagkat hindi nila inaasahan na ang sambayanan ay tatayo laban sa kanila at magpapakita ng ganitong lakas na magpapagsisi sa kanila.”
Sa pagbanggit sa pagtitipon ng ilang bayarang tauhan ng Amerika sa Europa, isang araw matapos magsimula ang digmaan, upang pag-usapan ang pagtatatag ng pamahalaan pagkatapos ng sistemang Islamiko, sinabi niya: “Napakabulag nila sa katotohanan at labis ang tiwala sa kanilang mababang layunin na isang araw matapos ang pagsalakay ay nagsagawa sila ng pagpupulong upang magtalaga ng susunod na pamahalaan, at pati hari ay pinili na nila.”
Sa pagbanggit sa presensya ng isang Iranian sa hanay ng mga taong iyon, sinabi niya: “Kahiya-hiya ang Iranian na iyon na kumikilos laban sa kanyang sariling bansa at pabor sa mga Hudyo, Zionismo, at Amerika.”
Tinawag ng Kataas-taasang Pinuno ang maling akala ng pagkakahiwalay ng sambayanan at ng sistema bilang isa pang ilusyon ng mga kaaway at kanilang mga tauhan. Sinabi niya: “Ngunit ang sambayanan, sa pamamagitan ng paninindigan sa tabi ng sistema, sandatahang lakas, at pamahalaan, ay nagbigay ng matinding suntok sa kanilang lahat.”
Tinukoy niya ang pagpapakita ng lakas ng sandatahang lakas ng Islamikong Republika bilang dahilan ng pagbabago sa mga kalkulasyon. Idinagdag niya: “Kami at ang buong sambayanang Iranian ay nagpapasalamat sa dakilang gawain ng sandatahang lakas, at mula ngayon, araw-araw ay lalo pang lalakas ang kapangyarihan ng Iran at ng sandatahang lakas nito.”
Disenyo ng Kaaway Pagkatapos ng Pagkabigo sa 12-Araw na Digmaan: Paglikha ng Maraming Tinig at Pagwasak sa Pagkakaisa
Pagkabigo ng Kaaway sa Digmaan at Bagong Sabwatan: Pagpuntirya sa Pambansang Pagkakaisa
Sinabi ni Ayatollah Khamenei na ang pagtatasa ng kaaway sa mga kamakailang pangyayari ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng kakayahan na paluhurin ang Iran sa pamamagitan ng digmaan at mga pag-atakeng militar. Ayon sa kanya: Sa kabila ng mga pagkapoot sa nakalipas na 45 taon, ang Republikang Islamiko ay araw-araw na mas lumalakas, at napagtanto na rin ng kaaway na ang paraan upang itulak ang Iran ay hindi sa pamamagitan ng marahas na mga kagamitan, kundi sa pamamagitan ng paglikha ng alitan at pagkakawatak-watak sa loob ng bansa.
Tinukoy niya ang mga panloob na elemento ng Amerika at ng Zionismo sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati na rin ang mga tagapagsalita at manunulat na walang kamalayan, bilang mga tagapagpasimula ng alitan at maraming tinig. Idinagdag pa niya: Sa kabutihang-palad, ang mga mamamayan ngayon ay nagkakaisa, at sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga pananaw sa pulitika at lipunan, sila ay nagkakaisa sa pagtatanggol sa sistema at sa bansa, at sa pagtindig laban sa kaaway. Ang pagkakaisang ito ang siyang pumipigil sa pagsalakay ng mga kaaway, kaya't layunin nilang sirain ang pagkakaisang ito.
Kahalagahan ng Pagpapanatili ng Pambansang Pagkakaisa at Pagsuporta sa mga Tagapaglingkod: Bakal na Kalasag ng Sambayanang Iranian
Itinuturing ng Pinuno ng Rebolusyon na ang pangangalaga sa pambansang pagkakaisa ay isang tungkulin ng lahat. Sinabi niya: Ang banal na pagkakaisa, ang dakilang pagtitipon, at ang bakal na kalasag ng mga puso at kalooban ng mamamayan ay hindi dapat masira. Ang pagpapanatili nito ay tungkulin ng mga tagapagsalita, manunulat, mananaliksik, mga gumagamit ng Twitter, at lahat ng mamamayan at opisyal ng bansa, lalo na ang mga pinuno ng tatlong sangay ng pamahalaan, na sa kabutihang-palad ay nagtutulungan ngayon nang may pagkakaisa at pagkakaunawaan.
Tinawag niya ang pagsuporta sa mga tagapaglingkod ng bansa bilang isang mahalagang tungkulin, at idinagdag: Dapat suportahan ng mamamayan ang mga tagapaglingkod, kabilang ang Pangulo na masipag, masigasig, at masinop; sapagkat ang ganitong mga tao ay dapat pahalagahan.
Binanggit ni Ayatollah Khamenei ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakaisa sa pagitan ng “mga mamamayan sa isa’t isa,” “mamamayan at pamahalaan,” “mga opisyal ng sistema sa isa’t isa,” at “mamamayan at sandatahang lakas.” Idinagdag niya: Ang mga palatandaan ay nagpapakita na ang pinakamalaking pagsisikap ng kaaway ngayon ay nakatuon sa pagwasak ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, at pagtutulungan.
Binibigyang-diin niya na ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw sa iba't ibang usapin ay hindi masama. Sinabi niya: Dapat bigyang-pansin ng mga palaisip na ang pag-aalok ng bagong ideya na makadagdag sa yaman ng sambayanan ay iba sa paninira at pang-iinsulto. Hindi dapat sirain ang mga pundasyon ng Republikang Islamiko na siyang dahilan ng pag-unlad ng sambayanan, pag-angat ng bansa, at pambansang kapangyarihan. Ang ganitong gawain ay ayon sa kagustuhan ng kaaway, bagaman ang pagpapahusay sa mga pundasyon ay hindi masama.
Isang Walang Kapantay na Kalupitan sa Kasaysayan: Pagpatay sa mga Bata sa Pamamagitan ng Gutom at Uhaw
Pagkondena sa mga Krimen ng Rehimeng Zionista at Paraan ng Pagtutol: Praktikal na Aksyon laban sa Pang-aapi
Tinawag ni Ayatollah Khamenei ang rehimeng Zionista bilang pinakakinamumuhiang rehimen at pamahalaan sa mundo sa paningin ng mga mamamayan. Binigyang-diin niya: “Ngayon, kahit ang mga pamahalaan sa Kanluran gaya ng Britanya at Pransiya, na palaging sumusuporta sa rehimeng Zionista, ay kinokondena na ito; bagaman ang mga pagkondena ay pawang salita lamang at walang saysay.”
Tinukoy niya ang kasalukuyang mga krimen ng mga pinuno ng rehimeng Zionista—tulad ng pagpatay sa mga bata sa pamamagitan ng pagpapagutom at pagpapauhaw, at ang pamamaril sa kanila habang nakapila para sa pagkain—bilang walang kapantay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Idinagdag niya: “Sa harap ng mga nakakasuklam na krimeng ito, kailangang tumindig; ngunit ang pagtindig sa pamamagitan lamang ng salita at pagkondena ay walang silbi. Sa halip, kailangang kumilos tulad ng matapang na mamamayan ng Yemen, upang tuluyang maputol ang lahat ng daan ng suporta sa rehimeng Zionista mula sa lahat ng panig.”
Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, ipinahayag ni Ayatollah Khamenei ang kahandaan ng Republikang Islamiko na magsagawa ng anumang posibleng hakbang sa usaping ito. Ipinahayag niya ang pag-asa na pagpalain ng Diyos ang pagkilos ng sambayanang Iranian at ng lahat ng tagapagtanggol ng katotohanan sa mundo, upang maalis ang ugat ng malalim at mapaminsalang kanser na ito mula sa rehiyon, at upang gisingin at pag-isahin ang mga mamamayang Muslim.
Sa seremonyang ito, ang mga dumalo, kasama ang mga tagapag-awit ng Ahlul-Bayt na sina Ginoong Hamid Dadvandi at Majid Bani-Fatemeh, ay nagluksa sa anibersaryo ng pagkamartir ng ikawalong Imam (a.s.) sa pamamagitan ng pagbigkas ng Ziyarat Aminullah at pag-awit ng mga panaghoy.
