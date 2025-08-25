Hindi Mapahihina ang Hezbollah sa Pamamagitan ng Pampulitika o Militar na Presyon / Kailanman ay Hindi Magpapasakop ang Kilusang Paglaban

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Senador Raja Nasir Abbas Jafri, pinuno ng Majlis Wahdat-e-Muslimeen ng Pakistan, na ang Hezbollah ng Lebanon ay hindi mapahihina sa pamamagitan ng pampulitika o militar na presyon, at kailanman ay hindi magpapasakop ang kilusang paglaban. Ayon sa kanya, ang paglaban ay hindi maihihiwalay mula sa puso ng sambayanang Lebanese, sa Ummah ng Islam, at sa lahat ng malalayang tao sa mundo.
Binanggit niya na ang Hezbollah ay isang kilusang may kamalayan, batay sa karunungan at maingat na pagpapasya. Sinabi niya: “Ang kilusang ito ay nakalampas na sa maraming hadlang at tinatamasa ang suporta ng sambayanang Lebanese, ng Ummah ng Islam, at ng lahat ng malalayang tao sa mundo.”
Ipinaalala ni Raja Nasir na noong namartir si Sayyed Abbas Mousavi, sabay-sabay na ipinahayag ng sambayanang Lebanese: “Hindi kami kailanman yuyuko.”
Sa pagpapatuloy, tinawag ng pinuno ng Majlis Wahdat-e-Muslimeen ang Arbaeen bilang isang dakila at pandaigdigang pagtitipon na nagtitipon sa mga mamamayan at tagasunod ng iba't ibang relihiyon. Itinuturing niya ito bilang isang manipestasyon ng pag-ibig kay Imam Husayn (a.s.), isang pag-ibig na ginagawang mulat at mapagmatyag sa kaaway ang sambayanang Islamiko.
Binigyang-diin niya: “Ang kilusang paglaban ay itinuturing si Imam Husayn (a.s.) bilang huwaran at modelo nito. Ang Arbaeen ay hindi lamang para sa mga Shia, kundi para sa lahat ng naghahangad ng katarungan at kalayaan sa buong mundo.”
Binanggit din ni Raja Nasir ang 12-araw na digmaan ng Iran, at sinabi: “Noong sinalakay ng kawalang-paniniwala at pagkakawatak-watak ang Iran, ipinakita ng mamamayan ang kanilang pagkakaisa sa kilusang paglaban at sa Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko. Hanggang ngayon, nakatuon ang pansin ng lahat ng tagapagtanggol ng kalayaan sa Republikang Islamiko ng Iran. Si Ayatollah Khamenei ang siyang gumagabay sa sambayanan sa panahon ng pagkawala ni Imam Mahdi (a.s.).”
Sa pagtatapos, binigyang-diin ng pinuno ng Majlis Wahdat-e-Muslimeen ng Pakistan na ang rehimeng Zionista ay walang kakayahang harapin nang mag-isa ang Republikang Islamiko ng Iran at ang Hezbollah. Idinagdag niya: “Ang Tel Aviv ay dati nang nabigo sa harap ng Iran, Hezbollah, at mga kilusang paglaban—at sa hinaharap, wala itong kapalaran kundi ang pagkatalo.”
