Pinuri ng Mufti ng Oman ang Pagbibitiw ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Netherlands

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinuri ni Sheikh Ahmad bin Hamad al-Khalili, Mufti ng Sultanato ng Oman, ang pagtaas ng kamalayan sa buong mundo hinggil sa isyu ng Palestina at tinanggap nang may kasiyahan ang pagbibitiw ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Netherlands.
Ayon sa kanya, ang pagtaas ng antas ng kamalayan sa mga mamamayan at mga opisyal hinggil sa usapin ng Palestina ay isang nakapagpapasiglang pangyayari. Binanggit niya na ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Netherlands ay itinuturing ang isyu ng Palestina bilang mas mahalaga kaysa sa posisyong ibinibigay dito, kaya’t siya ay nagbitiw sa tungkulin.
Binigyang-diin ng Mufti ng Oman: “Dahil sa ganitong paninindigan, siya at lahat ng malalayang tao sa mundo ay karapat-dapat pasalamatan; sapagkat sila ay tumindig sa panig ng katotohanan at katarungan.”
Si Caspar Veldkamp, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Netherlands, ay nagbitiw sa tungkulin noong Biyernes matapos mabigo ang kanyang mungkahi para sa pagpataw ng parusa sa Israel.
Kasabay ng kanyang pagbibitiw, walong iba pang miyembro ng gabinete ng Netherlands at mga kasapi ng kanyang partidong NSC (Bagong Panlipunang Kasunduan) ay nagbitiw rin.
……………
328
Your Comment