Pagdaraos ng Seremoniya ng Pagluluksa sa Huling Araw ng Buwan ng Safar sa Sentro ng Jurisprudensiya ng Ahlul-Bayt (a.s.) sa London

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinagawa ang seremonya ng pagluluksa sa anibersaryo ng pagpanaw ng Propeta ng Islam (s.a.w.) at ng pagkamartir nina Imam Hasan al-Mujtaba (a.s.) at Imam Ali ibn Musa al-Ridha (a.s.) sa tanggapan ng yumaong Ayatollah Fazel Lankarani sa London, kabisera ng United Kingdom.
Bilang paggunita sa masaklap na pagpanaw ng Propeta ng Awa at Tagapaghatid ng Kaligayahan sa sangkatauhan, si Muhammad al-Mustafa (s.a.w.), gayundin sa pagkamartir ng kanyang mga mararangal na anak—ang ikalawang Imam, si Hasan al-Mujtaba (a.s.), at ang ikawalong Imam ng mga Shia sa buong mundo, si Ali ibn Musa al-Ridha (a.s.)—isang pagtitipon ng pagluluksa at paggunita ang isinagawa sa tanggapan ng yumaong Ayatollah Fazel Lankarani at sa Sentro ng Jurisprudensiya ng Ahlul-Bayt (a.s.) sa London, na dinaluhan ng mga debotong nagmamahal, nagdadalamhati, at tagasunod ng Ahlul-Bayt ng kalinisan at kadalisayan (a.s.).
Si Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyed Hossein Hosseini Qomi, isang guro sa seminaryo at unibersidad, ay nagbigay ng talumpati sa seremonya kung saan kanyang ipinaliwanag ang pamumuhay ng Propeta at ang mga kabutihan ng ikalawang Imam, si Hasan al-Mujtaba (a.s.), at ng ikawalong Imam, si Ali ibn Musa al-Ridha (a.s.). Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pagkuha ng inspirasyon mula sa kanilang buhay para sa sambayanan.
Kabilang sa mga programa ng makabuluhang seremonyang ito ay ang pagbigkas ng mga talata mula sa Banal na Qur’an, ang recitation ng Ziyarat Ashura, pag-awit ng mga panaghoy (noha), paggunita sa mga pagdurusa ng Ahlul-Bayt, sama-samang pagdarasal, at pagtanggap ng mga bisita sa pamamagitan ng handog na pagkain.
…………..
328
Your Comment