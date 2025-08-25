Ang Propeta Muhammad (s.a.w.) ay Nag-alala para sa Kanyang Ummah Hanggang sa Huling Sandali ng Kanyang Buhay

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyed Hassan Salehi, miyembro ng Konseho ng mga Shia Scholar ng Afghanistan at pinuno ng Konseho ng Pangangasiwa sa mga seminaryo ng Kabul, sa okasyon ng pagpanaw ng Propeta Muhammad (s.a.w.), sinabi niya na ang Propeta ay may matinding pag-aalala para sa kanyang ummah hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay.
Sa seremonyang ginanap sa paaralang seminaryo ni Imam al-Qa’im (a.s.) sa kanlurang Kabul, dinaluhan ng mga Shia scholar at mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (a.s.), ginunita ang pagpanaw ng Propeta ng Islam (s.a.w.), ang pagkamartir ni Imam Hasan al-Mujtaba (a.s.), at ni Imam Ali ibn Musa al-Ridha (a.s.).
Sa kanyang talumpati, tinawag ni Sayyed Hassan Salehi ang Propeta Muhammad (s.a.w.) bilang “pinakadakilang nilalang sa buong sangnilikha.” Ayon sa kanya: “Siya ang unang personalidad na itinalaga ng Diyos bilang pinakadakila sa Kanyang mga nilikha.” Ang pahayag na ito ay mula sa isang tao na nasa piling ng Propeta mula pagkabata hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay—walang iba kundi si Amir al-Mu’minin Ali (a.s.).
Ipinaliwanag ni Salehi na sa kabila ng maraming hadlang sa kanyang misyon—tulad ng pagiging ulila, ang kulturang jahiliyyah ng mga Arabo, at ang murang edad ng Propeta (s.a.w.)—pinamunuan niya ang paggabay sa sangkatauhan sa paraang napukaw ang damdamin ng mga tao sa Islam. Isinalaysay niya na sa panahon ng kasunduan sa Hudaybiyyah, nang magwudhu ang Propeta, hindi hinayaan ng mga tao na tumulo sa lupa ang kahit isang patak ng tubig mula sa kanyang wudhu.
Sa kabila nito, binigyang-diin ni Salehi ang patuloy na pag-aalala ng Propeta para sa kanyang ummah. Sinabi niya: “Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nag-aalala siya para sa kanyang sambayanan.” Isa sa mga huling salita ng Propeta ay: “Mag-ingat kayo na huwag maligaw pagkatapos ko.”
Idinagdag pa niya na ang Propeta ay palaging nagpahayag ng kanyang mga alalahanin para sa ummah. Isa sa mga ito ay ang takot na baka mahulog ang mga tao sa pagka-materyalistiko at makamundong pamumuhay, na maaaring magdulot ng pagsisisi at panghihinayang sa huli.
Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinabi ni Salehi: “Kaya’t mag-ingat tayo, sapagkat ang Propeta Muhammad (s.a.w.) ay nag-aalala pa rin na baka sa oras ng kamatayan ay magsisi tayo sa ating mga ginawa.” Binanggit niya na ang salitang “panghihinayang” at “pagsisisi” ay lumilitaw nang higit sa 27 beses sa Qur’an sa iba’t ibang anyo, bilang babala sa mga tao na maging mapagmatyag.
