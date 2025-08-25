Ang Syria at ang Rehimeng Siyonista ay Papalapit na sa Isang Kasunduan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng Channel 12 ng telebisyon ng rehimeng Siyonista ang nalalapit na paglagda ng isang kasunduang pangseguridad sa pagitan ng Damascus at Tel Aviv.
Ayon sa ulat ng Channel 12, ang kasunduang ito ay isinusulong sa pamamagitan ng Estados Unidos bilang tagapamagitan, at may pakikipagtulungan mula sa mga bansang Arabo sa rehiyon ng Persian Gulf.
Mga Nilalaman ng Kasunduan:
Demilitarized Zone: Ang Golan Heights at ang mga lugar sa pagitan ng Damascus at Sweida ay itatalaga bilang mga lugar na walang armas.
Pagbabawal sa mga Sandatang Estratehiko: Ipagbabawal sa Syria ang pag-aari ng mga sandatang estratehiko gaya ng mga misil at mga sistemang pangdepensa sa himpapawid.
Tulong sa Pagpapaunlad: Ang pamahalaan sa rehiyon ng Golan ay makakatanggap ng tulong mula sa Estados Unidos at mga bansang Arabo sa Persian Gulf para sa muling pagbangon ng bansa.
Pagbabawal sa Papel ng Turkey: Ipagbabawal sa Turkey ang muling pagsasaayos o pagbubuo ng hukbong sandatahan ng Syria.
Paglikha ng Humanitarian Corridor: Magtatayo ng isang tinatawag na “humanitarian corridor” sa pagitan ng sinasakop na Palestina at lalawigan ng Sweida sa Syria.
