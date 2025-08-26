Talumpati ni Sheikh Naeem Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah

Tungkol sa Armas at Resistensya
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sheikh Naeem Qassem ay mariing tumutol sa panukala ng pamahalaan ng Lebanon na tanggalin ang armas ng Hezbollah. Aniya:
Dagdag pa niya, ang sinumang nagnanais na tanggalin ang armas ng resistensya ay tila nais na rin tanggalin ang kanilang buhay. Kung ipipilit ito, makikita ng mundo ang katatagan ng Hezbollah.
Sa Labanang “Fajr al-Joroud”
Binanggit ni Sheikh Qassem ang tagumpay ng labanang “Fajr al-Joroud” laban sa mga ekstremistang grupo gaya ng ISIS. Ito ay isinagawa sa ilalim ng matapang na pamumuno ni dating Pangulong Michel Aoun, sa kabila ng matinding presyur mula sa Estados Unidos.
Paggunita kay Imam Musa al-Sadr
Ipinahayag ni Sheikh Qassem ang paghanga sa mga repormang isinulong ni Imam Musa al-Sadr:
Pagbatikos sa Israel
Mariing kinondena ni Sheikh Qassem ang pambobomba ng Israel sa Yemen:
Pinuri niya ang Yemen sa matatag nitong paninindigan sa pagsuporta sa Gaza.
Panawagan sa Pamahalaan ng Lebanon
Hinimok niya ang pamahalaan na manatiling tapat sa kasunduan sa Hezbollah at huwag magpadala sa panlabas na presyur.
Pangwakas na Mensahe
Binanggit din niya ang roadmap ng Hezbollah: pagpapaalis sa mga mananakop, pagtigil ng agresyon, pagpapalaya sa mga bihag, pagsisimula ng muling pagbangon, at pagtalakay sa estratehikong depensa.
