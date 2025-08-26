🎥 Sheikh Naeem Qassem: “Ang sandata ay ang aming kaluluwa, dangal, kinabukasan, at puri — at kailanman ay hindi namin ito isusuko”
26 Agosto 2025 - 11:20
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- “Ang sandatang ito ang nagtatanggol sa amin laban sa kaaway. Hindi namin pahihintulutan ang Israel na gawin ang anumang naisin nito sa Lebanon. Higit sa kalahati ng sambayanang Lebanese ay nasa aming panig, at lahat sila ay kasama namin upang ipagtanggol ang sandata ng resistensya at ang dangal ng Lebanon.” …………. 238
