Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Direktor-Heneral ng Tanggapan ng Media ng Pamahalaan ng Gaza sa panayam sa ABNA: Ang pagdadalamhati ng Israel sa pag-atake sa Ospital ng Nasser ay isang kasinungalingan lamang / Napakakritikal ng kalagayan ng tao sa Gaza
Sinabi ni Ismail al-Thawabteh: Ang opisyal na paghingi ng paumanhin at pagsisimula ng imbestigasyon ng kaaway ay hindi nag-aalis ng responsibilidad sa pagpapakita ng katotohanan o nagbibigay ng dahilan upang hindi usigin. Ang krimeng ito ay nangangailangan ng isang independiyente at malinaw na imbestigasyon mula sa isang neutral at kagalang-galang na internasyonal na entidad, hindi mula sa okupadong rehimen.
Ayon sa ulat ng AhluBayt News Agency (ABNA), noong Lunes, tinarget ng mga sundalo ng Zionistang rehimen ang medikal na kompleks ng “Nasser,” ang tanging aktibong ospital sa timog Gaza, kung saan 20 katao kabilang ang 6 na mamamahayag ang nasawi. Bagaman inamin ng hukbo ng Zionistang rehimen ang pag-atake, iginiit nitong hindi nito layunin na targetin ang mga sibilyan at magsasagawa raw ng imbestigasyon.
Kaugnay nito, si Dr. Ismail al-Thawabteh, Direktor-Heneral ng Tanggapan ng Media ng Pamahalaan ng Gaza, ay tumugon sa mga tanong ng ABNA hinggil sa insidente.
ABNA: Nasaksihan natin ang isa na namang walang kapantay na krimen ng Zionistang rehimen sa Gaza, at sa pagkakataong ito, ang tanging aktibong ospital sa timog Gaza ang tinarget. Nakita natin ang mga pandaigdigang reaksyon; ano ang iyong pagsusuri sa brutal na pag-atake ng hukbong Israeli sa Ospital ng Nasser at bakit hayagang isinasagawa ng okupadong rehimen ang mga krimeng ito?
Ang pag-atakeng ito ay hayagang paglabag sa mga internasyonal na batas ng makataong karapatan. Ang mga ospital at pasilidad medikal ay dapat protektahan sa ilalim ng mga batas ng digmaan (Geneva Conventions) hangga’t hindi ito malinaw at dokumentadong ginagamit para sa layuning militar. Kahit pa ito ay ginagamit sa militar, kinakailangan ang mahigpit na pag-iingat, abiso, at kumpirmasyon bago ang anumang pag-atake.
Ang pagtutok sa isang pasilidad medikal ay nagdudulot ng pagkamatay ng mga pasyente at kawani, at pinsala sa mga sibilyan – na nangangailangan ng pagsunod sa “prinsipyo ng pagkakaiba” sa pagitan ng militar at sibilyan. Ngayon, tungkulin ng International Criminal Court na magsagawa ng independiyente at malinaw na imbestigasyon.
Ang mga ulat, larawan, at testimonya ng mga lokal at internasyonal na saksi ay nagpapatunay na ang pag-atake ay tumarget sa isang aktibong pasilidad medikal, na nagresulta sa higit sa 20 pagkamatay at dose-dosenang nasugatan kabilang ang mga sibilyan, medikal na kawani, mamamahayag, at mga rescue team. Dahil dito, dapat agad kumilos ang pandaigdigang komunidad at usigin ang mga responsable sa krimeng ito.
ABNA: Matapos ang pag-atake, iginiit ng hukbo ng Zionistang rehimen na hindi nito layunin na saktan ang mga sibilyan at magsasagawa ng imbestigasyon. Kapani-paniwala ba ang mga pahayag na ito mula sa isang rehimen na sistematikong pumapatay ng mga sibilyan, lalo na ng mga bata?
Ang opisyal na paghingi ng paumanhin at pagsisimula ng imbestigasyon ng kaaway ay hindi nag-aalis ng responsibilidad sa pagpapakita ng katotohanan o nagbibigay ng dahilan upang hindi usigin. Ang krimeng ito ay nangangailangan ng isang independiyente at malinaw na imbestigasyon mula sa isang neutral at kagalang-galang na internasyonal na entidad, hindi mula sa okupadong rehimen.
Ang pagdadalamhati ay pawang kasinungalingan na sinusubukang ipalaganap ng mga mananakop at hindi sapat na dahilan upang itanggi o bigyang-katwiran ang krimen. Ngayon na malinaw na ang pambobomba ay tumarget sa isang pasilidad medikal at naganap ang dobleng pag-atake (sa ospital at mga sibilyan, at sa mga mamamahayag), malinaw ang mga paglabag sa batas na nangangailangan ng kriminal at legal na pananagutan.
ABNA: Tulad ng iyong binanggit, kabilang sa mga nasawi ay ilang mamamahayag. Bakit patuloy na tinatarget ng Zionistang rehimen ang mga mamamahayag?
Ang pagtutok at pagpatay sa mga mamamahayag ng mga mananakop na Israeli ay pag-atake sa batas ng kalayaan sa media at sa pangangailangang protektahan ang mga mamamahayag sa ilalim ng internasyonal na makataong batas. Ang paulit-ulit na mga paratang mula sa mga opisyal ng militar ng okupadong rehimen nang walang ebidensyang nagpapakita na ang mga mamamahayag ay mga target militar ay naging isang estratehiya na naitala sa mga ulat ng mga organisasyon para sa kalayaan ng pamamahayag. Ang ganitong estratehiya ay pumipigil sa pagbabalita, pinapatahimik ang mga saksi, at sinisira ang proseso ng pananagutan sa mga krimen.
Dahil dito, ang pagtutok sa mga mamamahayag – sinadya man o dahil sa kapabayaan – ay dapat kondenahin ng pandaigdigang komunidad, imbestigahan sa pamamagitan ng independiyenteng kriminal na proseso, at panagutin ang mga responsable. Ang proteksyon ng mga mamamahayag, medikal na kawani, at mga tagapagligtas ay napakahalaga at hindi dapat ituring na mga target militar.
ABNA: Maraming pansin ang nakatuon ngayon sa Gaza. Kumusta ang kalagayan ng tao sa Gaza at ang proseso ng pagpasok ng makataong tulong sa rehiyon?
Napakakritikal ng kalagayan ng tao sa Gaza: Ang patakaran ng pagpapagutom sa mahigit 2.4 milyong katao kabilang ang mahigit 1.2 milyong batang Palestino ng mga mananakop ay patuloy pa rin. Matinding kakulangan sa pagkain, tubig, gamot, at gasolina, malawakang pagkasira ng mga pasilidad pangkalusugan at pabahay, at malawakang pagsasara ng mga daanan ay lalong nagpapalala sa sitwasyon araw-araw.
Kinukumpirma ng mga ahensya ng UN at mga makataong organisasyon na ang bilis at dami ng kasalukuyang mga kargamento ay hindi sapat upang matugunan kahit ang pinaka-pangunahing pangangailangan. Sa nakalipas na 30 araw, pinayagan lamang ng mga mananakop ang pagpasok ng 14% ng tunay na pangangailangan ng populasyong sibilyan. Libu-libong trak ang naghihintay ng pahintulot na makapasok, ngunit hinaharangan ito ng mga mananakop. Samantala, ang mga operasyon ng pagtulong ay nakatuon lamang sa ilang lugar na hindi kayang abutin ang karamihan ng populasyon.
Ang katotohanang ito ay dapat maglagay sa mga opisyal ng okupadong rehimen sa ilalim ng legal, makatao, at internasyonal na pananagutan: ang pagbibigay-daan sa walang hadlang at walang diskriminasyong paghahatid ng makataong tulong, proteksyon sa mga convoy ng tulong at mga tagapagligtas, at agarang pag-alis ng blockade sa mga sibilyan – kung hindi ay haharap sila sa legal at pampulitikang mga kahihinatnan sa pandaigdigang antas.
Kami ay nananawagan para sa agarang, independiyente, at internasyonal na imbestigasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng mga kagalang-galang na partido, at isang kagyat na panawagan sa pandaigdigang komunidad para sa pagbubukas ng mga daanan, pagpapadali ng pagpasok ng tulong, at proteksyon sa mga convoy.
