Ang Gilgit-Baltistan ay nahaharap sa matinding krisis / Ang mga pinuno ay tila naging parusa sa mamamayan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng Pangalawang Tagapangulo ng Majlis Wahdat-e-Muslimeen ng Pakistan: Sa kasalukuyan, ang Gilgit-Baltistan ay naging sentro ng malawakang protesta ng mga negosyante, empleyado, at iba’t ibang sektor ng lipunan. Habang winasak ng mapanirang baha ang buhay ng mamamayan, ang panunupil, katiwalian, at kawalan ng pananagutan ng mga pinuno ay nagdulot ng matinding galit at kawalang-pag-asa sa publiko.
Ayon sa ulat ng AhluBayt News Agency (ABNA), sinabi ni Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyed Ahmad Iqbal Rizvi, Pangalawang Tagapangulo ng Majlis Wahdat-e-Muslimeen ng Pakistan: Sa kasalukuyan, ang Gilgit-Baltistan ay nahaharap sa napakasakit na kalagayan. Sa isang banda, ang komunidad ng mga negosyante sa hangganan ay nagsasagawa ng mapayapang sit-in upang makamit ang kanilang legal na karapatan at makatarungang mga kahilingan, ngunit sa halip ay nahaharap sila sa panunupil ng estado, karahasan ng pulisya, at mga pasistang hakbang.
Dagdag pa niya: Sa kabilang banda, ang mga abogado, guro, pulis, at iba pang mga empleyado ay lumabas din sa mga lansangan upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Tila ang mga pinuno ay naging mabigat na pasanin at matinding parusa sa mamamayan ng rehiyong ito.
Binigyang-diin ni Rizvi: Sa gitna ng lahat ng ito, winasak ng mapanirang baha ang mga paraisong lambak ng rehiyon, ginawang abandonado ang mga nayon, at ginawang walang tirahan ang mga tao. Gayunman, ni ang lokal na pamahalaan ni ang pederal na pamahalaan ay hindi tumatanggap ng anumang responsibilidad. Ang katahimikan at kawalang-pakialam ng mga pinuno ay lalong nagpapalalim sa galit at kawalang-pag-asa ng mamamayan.
Binanggit ng kilalang Shia na klerigo ng Pakistan: Sa kasalukuyan, ang rehiyon ay pinaghaharian ng kawalan ng batas, katiwalian, at pinakamasamang uri ng maling pamamahala. Pakiramdam ng mga tao ay sila’y nag-iisa, pinabayaan, at walang kakampi. Kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, ang galit ng publiko sa Gilgit-Baltistan ay maaaring maging isang napakalaking bagyo—na ang buong responsibilidad ay nasa mga pinuno.
