“Mga Tagapaglingkod ng Haram” ay hindi naghahangad ng luha mula sa mga pamilya ng mga martir

Sa isang press conference na ginanap sa “Mi'raj al-Shuhada” sa Tehran, ibinahagi ni Faze Sadaat Hosseini ang 10 taong pagsisikap ng programa sa paglilingkod sa mga martir at kanilang mga pamilya. Binigyang-diin niya na ang layunin ng programa ay lumikha ng isang mainit at tapat na espasyo para sa pakikinig sa mga saloobin ng mga pamilya ng mga martir at pagpapakilala sa mga tunay na bayani ng bansa.
Ipinahayag niya na sa lahat ng taon ng kanilang serbisyo, ang pinakamalaking karangalan ay ang makapaglingkod sa mga martir at kanilang mga pamilya. Aniya, utang na loob nila sa mga martir ang lahat ng kanilang tagumpay, at kung sila man ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos at ng mga martir na gumawa ng isang programa para sa kanila, ito ay dahil sa kabutihan ng mga martir at ng kanilang mga pamilya. Umaasa silang magpatuloy sa landas na ito, kahit mahirap, dahil naniniwala silang ito ay may basbas ng Diyos.
Sa paggunita sa simula ng programa, sinabi ng tagapagpadaloy na ang “Mga Tagapaglingkod ng Haram” ang unang boses sa pambansang media na tumalakay sa mga pamilya ng mga martir na tagapagtanggol ng Haram, sa panahong sila ay nasa gitna ng kawalan ng pagkilala at pang-aapi. Sa tulong ng Diyos, nagsimula ang programa at siya ay pinalad na maging bahagi nito. Sa mga sumunod na taon, naglingkod sila sa mga pamilya ng mga martir, hindi lamang sa mga tagapagtanggol ng Haram kundi pati sa iba pang martir. Bagaman orihinal na nakatuon ang programa sa mga tagapagtanggol ng Haram, dahil sa mga pagbabago sa bansa at rehiyon, ang ikalimang season ng programa ay inialay sa mga martir ng landas ng Quds, kabilang ang 30 episodes na tumalakay sa mga martir tulad ni Martir Sayyed Reza Mousavi.
Tungkol sa mga internasyonal na manonood, sinabi ni Hosseini na ang programa ay tinangkilik sa Syria, Lebanon, India, Pakistan, at iba pang bansa. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng pagsasara ng mga social media pages ng programa at ng kanyang personal na account, nakarating pa rin ang mensahe sa mga nais makinig. May mga boluntaryong nagsalin ng mga bahagi ng programa sa Urdu at Arabic at ipinamahagi sa YouTube at iba pang platform.
Muling binigyang-diin ni Hosseini na ang programa ay hindi lamang isang palabas kundi isang taos-pusong pakikipag-usap sa mga pamilya ng mga martir. Hindi nila layunin ang magpaiyak o magpasikat, kundi ang lumikha ng espasyo para sa pagbabahagi ng damdamin at pagpapakita ng kalagayan ng mga martir.
Dagdag pa niya, palagi nilang sinasabi sa mga ina, kapatid na babae, asawa, at anak na babae ng mga martir na ang kanilang “Zaynabi” na katangian ay mahalaga upang maipahayag ang kwento ng mga martir. Sa ganitong paraan, makikilala ng kabataan ang mga tunay na bayani ng bansa sa halip na mga huwad na idolo. Kung may luha man na tumulo o pusong nasaktan, hindi ito sinasadya.
Sa pagtatapos, sinabi ni Hosseini na kung may sakit o problema man sa mga nakaraang taon, tanging Diyos at ang mga martir ang saksi. Ang ngiti ng mga pamilya, ang kanilang mga panalangin, ang pinakamalaking gantimpala para sa kanila. Nanalangin siya na huwag silang iwan ng Diyos sa landas na ito.
“Mga Tagapaglingkod ng Haram” ay nagpapanatili ng alaala ng mga martir
Si Leila Sadaat Sayyed Reza Mousavi, anak ng martir Sayyed Reza Mousavi, ay nagbahagi ng kanyang personal na alaala sa parehong pagtitipon. Aniya, ang “Mi'raj al-Shuhada” ay isang lugar ng alaala—isang lugar ng pamamaalam at pagsasabi ng mga hindi nasabi. Matapos ang tatlong buwang misyon ng kanyang ama sa Syria, doon niya ito unang at huling beses nakita.
Ipinagdiwang niya ang mga martir ng 12-araw na digmaan, mula sa mga bata hanggang sa mga komandante, kabilang ang kanyang kaibigan na si Martir Farshteh Bagheri, anak ni General Bagheri. Si Farshteh ay namuhay sa katahimikan, hindi kailanman ipinagmalaki ang kanyang pinagmulan.
Tungkol sa kanyang ama, sinabi niyang si Martir Reza ay naglingkod ng 41 taon, 35 taon sa Syria at Lebanon, at 22 taon nang tuluy-tuloy sa Syria. Sa lahat ng taon, ang kanyang buhay ay puno ng katahimikan at serbisyo para sa Diyos.
Ipinagtaka niya kung bakit walang nagtatanong kung bakit hindi bumalik si Sayyed Reza sa kabila ng pagkakaroon ng anak na may kapansanan, o kung paano niya nagawang magpatuloy sa kabila ng ganoong kalagayan. Paano raw naging posible na sa loob ng 35 taon sa Syria at Lebanon, hindi man lang siya nakapunta sa Karbala.
Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng mga programang pangkultura tulad ng “Mga Tagapaglingkod ng Haram” na tumutulong sa mga tao na makilala ang mga martir at panatilihin ang kanilang alaala sa isipan ng bagong henerasyon.
Dagdag pa niya, malaki ang naging epekto ng programa—maraming bumibisita sa puntod ng kanyang ama ang nagsasalita tungkol sa mga bahagi ng programa, na nagpapakita ng kanilang kaalaman sa buhay ng martir. Patunay ito na sa pamamagitan ng kwento ng pamilya at media, mas nakikilala ang mga martir.
Binigyang-diin niya na ang mga martir ay galing sa katahimikan, at ang programa ay tumutulong sa mga tao na makilala ang sakit at sakripisyo ng kanilang mga pamilya.
Sa huli, sinabi niya na ang mga tagalikha ng programa ay may pananaw ng mga martir at ang kanilang mga panalangin ay nasa likod nila.
Pagpapatuloy ng programa at produksiyon
Sa pagpapatuloy ng pagtitipon, sinabi ni Mohsen Ardestani, direktor ng programa, na hindi siya sanay sa mga studio-type na palabas, kaya’t mas malapit sa dokumentaryo ang “Mga Tagapaglingkod ng Haram.” Sinikap nilang magtungo sa mga tahanan ng mga martir upang kuhanin ang kwento nang personal.
Ibinahagi niya ang isang kwento kung saan ang asawa ng isang martir ay takot pumasok sa bahay isang taon matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit sa gabi bago dumating ang crew, napanaginipan niya ang martir na nagsabing, “May bisita tayo, bumalik ka sa bahay.” Ang mga ganitong kwento raw ang nagbibigay ng kaluluwa sa programa.
Tungkol sa censorship, sinabi niyang wala silang karaniwang sensura. Ang unang tagasuri nila ay ang mga pamilya ng martir, na may sariling sensitibidad. Bagaman may ilang konsiderasyon sa seguridad, walang sensura sa karaniwang kahulugan. Maging ang mga kontrobersyal na video ay bahagi ng lasa ng programa. Mas marami raw silang problema sa teknikal na bahagi ng network kaysa sa sensura.
Ipinahayag ni Ardestani na gumawa rin siya ng mga dokumentaryo para sa mga martir sa Lebanon, Afghanistan, at Pakistan. Dahil sa mataas na pagtanggap sa programa, may mga bansa na humiling na gumawa rin ng programa para sa kanilang mga martir. Isinalin ito sa Turkish at ipinalabas sa Al-Alam network. May mga kaibigan din na humiling ng pagsasalin sa Arabic para mapanood sa Syria.
Dagdag pa niya, matapos ang ilang episode, may mga pamilya ng martir na humiling ng isa pang episode tungkol sa ibang aspeto ng buhay ng martir. Patunay ito ng mainit na pagtanggap sa programa.
