Video: Binigyang-diin ni Imam Khameini sa isang seremonya ng paggunita sa pagka-shahadat ni Imam Reza (AS) na hindi lamang ang mga mamamayan kundi pat

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pahayag na ito mula sa lider ng Rebolusyong Islamiko ay naglalantad ng matinding kritisismo laban sa rehimen ng Israel, na tinawag niyang “pinakakinamumuhian sa buong mundo.” Ayon sa “رژیم صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است”, binigyang-diin sa isang seremonya ng paggunita sa pagkamatay ni Imam Reza (AS) na hindi lamang ang mga mamamayan kundi pati mga pamahalaan ay nagpapahayag ng pagkasuklam at pagkondena sa pamahalaang Zionista.
Narito ang ilang mahahalagang video na nagpapalalim sa kontekstong ito:
1. منفورترین رژیم دنیا تا به حال این رژیم صهیونی است – Nagpapakita ng mas malawak na pananaw sa kung paanong ang rehimen ng Israel ay tinitingnan bilang pinakakinamumuhian sa pandaigdigang antas, ayon sa mga pananaw mula sa rehiyong Muslim.
2. گزیده بیانات | رژیم صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است – Isang buod ng mga pahayag ng lider ng Iran na nagpapaliwanag kung bakit ang Israel ay itinuturing na isang mapang-api at hindi katanggap-tanggap na rehimen sa mata ng mga mamamayan ng Islam.
3. رهبر معظم انقلاب: رژیمصهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است – Naglalaman ng aktwal na footage mula sa seremonya kung saan binigyang-diin ang papel ng media at pampublikong opinyon sa paglalantad ng mga krimen ng rehimen.
4. Ayatollah Khamenei Videos | رهبر معظم انقلاب: رژیمصهیونی ... – Isang Instagram reel na nagpapakita ng damdamin ng lider ng Iran sa mga isyung panlipunan at pampulitika kaugnay ng Israel.
5. خبرگزاری فارس | رهبر معظم انقلاب در سالروز شهادت امام رضا ... – Nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa mga pahayag na ginawa sa araw ng paggunita kay Imam Reza, na may kaugnayan sa kasalukuyang mga isyung panrehiyon.
Ang mga video na ito ay hindi lamang nagpapakita ng mga pahayag kundi nagbibigay rin ng visual na konteksto sa damdamin ng mga tagasuporta at mamamayan. Sa kabuuan, ang mensahe ay malinaw: may malawakang pagkondena sa rehimen ng Israel mula sa iba't ibang sektor ng lipunan at pamahalaan sa mundo ng Islam.
…………..
328
Your Comment