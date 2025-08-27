Pagbatikos ng Embahada ng Iran sa London sa Daily Telegraph

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong ika-5 ng Shahrivar 1404 (katumbas ng Agosto 27, 2025), nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Embahada ng Iran sa London hinggil sa paulit-ulit na paglalathala ng Daily Telegraph ng mga ulat na tinawag nilang may kinikilingan at walang sapat na batayan tungkol sa Iran.
Ayon sa opisyal na pahayag ng embahada sa social media platform na X, ang mga artikulo ng pahayagan ay nakabase sa mga hindi malinaw at hindi mapagkakatiwalaang sanggunian. Dahil dito, nagkakaroon ng baluktot at maling larawan ng kalagayan sa Iran. Binanggit ng embahada na ang ganitong uri ng pamamahayag ay salungat sa mga prinsipyo ng propesyonalismo, pagiging patas, at integridad sa paghahanap ng katotohanan.
Nanawagan ang embahada sa Daily Telegraph na itama ang mga ulat at magbigay ng patas na espasyo para sa opisyal na tugon ng embahada.
Dagdag pa rito, sinabi ng embahada na ang patuloy na pag-asa sa mga hindi beripikadong sanggunian ay nakasisira sa kredibilidad ng pamamahayag, nakaaapekto sa tiwala ng publiko, at nakapipinsala sa mga ugnayang diplomatiko na nakabatay sa respeto.
Ang kontrobersiya ay nag-ugat sa ulat ng Daily Telegraph na nagsasabing si Ali Larijani, Kalihim ng Pambansang Konseho ng Seguridad ng Iran, ay umano’y nagsusulong ng pagbaba ng antas ng uranium enrichment ng bansa sa 20%.
Tinanggihan ito ng tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, na nagsabing hindi ito ang unang pagkakataon na ang Daily Telegraph ay naglabas ng balita mula sa mga “hindi umiiral na sanggunian.”
