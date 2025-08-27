Opisyal na Pahayag ng Egypt ukol sa Araw ng Pagdiriwang ng Kapanganakan ng Propeta Muhammad (s.a.w.)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Ministry of Religious Affairs and Endowments ng Egypt ay naglabas ng opisyal na pahayag na nagsasaad ng petsa ng pagdiriwang ng Mawlid al-Nabi, o kapanganakan ng Propeta Muhammad (s.a.w.).
Ayon sa pahayag, ang pagdiriwang ay gaganapin sa Biyernes, Setyembre 5, 2025, na tumutugma sa ika-12 ng Rabi' al-Awwal 1447 Hijri at ika-14 ng Shahrivar 1404 sa kalendaryong Iranian.
Idinagdag ng Dar al-Ifta ng Egypt na ang unang araw ng buwan ng Rabi' al-Awwal ay Linggo, Agosto 24, 2025, kaya’t maraming aktibidad ng pagdiriwang ay inaasahang magsimula Huwebes, Setyembre 4.
Ang nasabing petsa ay kinumpirma rin ng Mufti ng Republika ng Tunisia, na nagpapakita ng pagkakaisa sa mundo ng Islam sa paggunita sa mahalagang araw na ito.
