Egypt Nagpadala ng Libu-libong Sundalo sa Sinai

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa ulat ng media ng Israel, nagpadala ang Egypt ng libu-libong sundalo at kagamitang militar sa hilagang bahagi ng Sinai, na katabi ng Gaza Strip at Israel, kasabay ng paglawak ng operasyong militar ng Israel sa Gaza.
Layunin ng deployment: Ayon sa ulat, bahagi ito ng paghahanda para sa operasyong “Gideon Chariots 2” ng Israel. Nag-aalala ang Cairo na maaaring magtangkang tumakas ang mga residente ng Gaza patungong Egypt dahil sa lumalalang digmaan.
Bilang ng tropa: Tinatayang 40,000 sundalo ang ipinadala, kasama ang mga armored vehicles, ayon sa ulat ng Israel Radio and Television.
Kasunduan sa seguridad: Binanggit ng ulat na ayon sa annex ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Egypt at Israel, ang anumang pagbabago sa deployment ng tropa malapit sa hangganan ay dapat na may koordinasyon sa kabilang panig.
Pananaw ng Egypt: Mariing tinutulan ng Egypt ang anumang sapilitang pagpapalikas ng mga Palestino mula sa Gaza patungong Sinai. Ayon kay Badr Abdel Atty, Foreign Minister ng Egypt, ang forced displacement ng mga Palestino ay isang “red line” na hindi papayagan ng pamahalaan ng Egypt.
…………..
238
Your Comment