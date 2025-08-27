Indonesia Nangakong I-digitalize ang Pampublikong Aklatan ng Kabul

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang opisyal na pagbisita, nangako ang Embahada ng Indonesia sa Kabul na tutulong sa digitalisasyon ng pampublikong aklatan ng Afghanistan, bilang bahagi ng pagpapalalim ng ugnayang pangkultura sa pagitan ng dalawang bansa.
Kinatawan ng Indonesia: Si Nanda Evalist, chargé d'affaires ng embahada, ay nakipagpulong kay Khirullah Khairkhwah, Ministro ng Impormasyon at Kultura ng pansamantalang pamahalaan ng Afghanistan.
Nilalaman ng pangako:
Paglalaan ng teknikal na kagamitan para sa digitalisasyon ng aklatan sa Kabul.
Pagkakaloob ng mga aklat upang palakasin ang koleksyon ng aklatan.
Patuloy na suporta ng Indonesia sa larangan ng kultura.
Pahayag ng Afghanistan: Binanggit ng ministro na ang kultura ay mahalaga sa pagpapalapit ng mga bansa at sa paghubog ng kabataang henerasyon bilang tagapagmana ng kinabukasan. Hinimok niya ang mas malawak na kooperasyong pangkultura, lalo na sa pagitan ng Indonesia at mga institusyong gaya ng National Museum at National Archives ng Afghanistan.
Punto ng pagkakatulad: Itinampok din ng kinatawan ng Indonesia ang karanasan ng dalawang bansa sa paglaban sa kolonyalismo bilang pundasyon ng kanilang ugnayan.
