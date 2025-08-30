Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Adnan Mansour, ang pag-aalis ng armas ng Hezbollah ay magdudulot ng panganib sa seguridad ng Lebanon, lalo na sa harap ng patuloy na banta mula sa Israel. Tinatanong niya kung may kakayahan ba ang pamahalaan ng Lebanon na tumindig laban sa Estados Unidos at ipaglaban ang interes ng bansa.
Mga pangunahing punto:
Ang isyu ng pag-aalis ng armas ng Hezbollah ay naging sentro ng kontrobersiya sa politika ng Lebanon.
Si Sheikh Naim Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah, ay nagsabing ang mga problema ng bansa ay nag-uugat sa agresyon ng Israel at suporta ng Amerika rito.
Iginiit niya na ang Hezbollah ay nagsisilbing panangga laban sa pananakop ng Israel, tulad ng nangyari sa Syria.
Ayon kay Mansour, walang internasyonal na garantiya na mapoprotektahan ang Lebanon kung aalisin ang armas ng Hezbollah.
Binanggit ang patuloy na paglabag ng Israel sa UN Resolution 1701, kabilang ang pambobomba sa mga nayon ng Lebanon.
Maraming mamamayan ng Lebanon ang naniniwala na kung mawawala ang armas ng Hezbollah, magpapatuloy ang agresyon ng Israel.
Si Lindsey Graham, isang Amerikanong senador, ay nagsabing walang katiyakan kung ano ang gagawin ng Israel pagkatapos ng disarmament.
Ang disarmament ay maaaring magbigay daan sa mas malawak na kontrol ng Israel sa teritoryo ng Lebanon.
Binanggit din ang pahayag ni Netanyahu tungkol sa kanyang pananaw sa isang "Biblical Israel" na sumasaklaw sa maraming bansa sa rehiyon.
