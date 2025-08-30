Nakamatay na Ambush sa Al-Zaytoun District ng Gaza; Hukbong Israeli sa Seguridad na Pagkagulat

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ang matinding sagupaan sa distrito ng Al-Zaytoun sa timog-silangang bahagi ng lungsod ng Gaza, iniulat ng mga mapagkakatiwalaang balita ang pagkamatay ng dalawang sundalong Israeli at ang pagkawala ng apat pa sa isang masalimuot na ambush na isinagawa ng mga brigada ng Al-Qassam, ang armadong sangay ng kilusang Hamas.
Mga Pangunahing Pangyayari:
Ang sagupaan ay naganap sa Al-Zaytoun, Gaza, kung saan dalawang sundalong Israeli ang napatay at apat ang nawawala.
Ibinunyag ng mga Israeli media sa social media ang ilang “matitinding” insidente ng seguridad sa Gaza Strip, kung saan ang ambush sa Al-Zaytoun ang itinuturing na pinakamahalaga.
Sa kabila ng malawakang pagkalat ng balita, wala pang opisyal na pahayag ang inilabas ng hukbong Israeli.
May mga ulat na maaaring pinagana ng hukbong Israeli ang tinatawag na “Hannibal Protocol,” isang patakaran na nagpapahintulot sa paggamit ng mabibigat na armas upang pigilan ang paglipat ng mga bihag kapag may insidente ng pagkabihag.
Si Abu Ubaida, tagapagsalita ng Al-Qassam Brigades, ay nagbabala na magbabayad ng mabigat na halaga ang Israel sa anumang pagtatangka nitong sakupin ang Gaza. Aniya, ang mga bihag na Israeli ay mananatili sa piling ng mga puwersa ng resistance at mararanasan ang matinding kondisyon ng digmaan.
Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang tindi ng sagupaan at ang komplikadong kalagayan ng seguridad sa Gaza, kung saan ang mga taktika ng gerilya ng Palestinian resistance ay nagdudulot ng seryosong hamon sa hukbong Israeli.
