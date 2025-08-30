Welga ng Pagkagutom ng mga Bilanggong Kabataan sa Kilalang Malupit na Bilangguan ng “Jau” sa Bahrain

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang grupo ng mga kabataang bilanggo sa Bahrain ang nagsimula ng walang-hanggang welga ng pagkagutom bilang protesta sa mapang-abusong pagtrato, paghihiganti, at matinding limitasyon sa kanilang pamumuhay at kalagayan sa selda.
Mga Pangunahing Detalye:
Ang mga kabataang bilanggo sa gusali bilang 2 ng Jau Prison ay nagdeklara ng hunger strike bilang tugon sa tuloy-tuloy na paglabag sa kanilang mga pangunahing karapatang pantao.
Ayon sa kanila, sila ay pinagkaitan ng mga personal na gamit at damit, at matagal na silang hindi pinapaligong, isang malinaw na paglabag sa mga pamantayang pangkalinisan at makatao.
Bukod pa rito, inirereklamo nila ang mapanghamak na pagtrato, paghihiganti ng mga guwardiya, at matinding limitasyon sa kanilang mga selda.
Kabilang sa mga nagwelga ay sina: Ahmad Jaafar Al-Zaki, Abbas Muslim, Jassim Mohammad Salem, Jassim Mohammad Al-Jabal, Mohammad Shouqi Salman (mula sa Karzakan), Mohammad Fathi (mula sa Jidhafs), Hussein Jassim Al-Sheikh, Hussein Al-Hanan (mula sa Sitra), Ali Adel (mula sa Sitra), Mohammad Mirza, Abdullah Youssef, Mohammad Khalil, Salman Abdulrazzaq, at Hussein Al-Qaidoum. Dalawang hindi-politikal na bilanggo, sina Mohammad Khaled at Ali Bashir, ay sumali rin sa welga.
Ayon sa mga tagamasid, ang collective hunger strike na ito ay higit pa sa isang simpleng protesta—ito ay isang makataong sigaw na nagpapakita ng lalim ng panunupil at pag-abuso sa mga kabataang bilanggo sa ilalim ng rehimeng Al-Khalifa.
Ang sistematikong paglabag sa kanilang karapatan sa paliligo, damit, at dignidad ay naglalagay sa lipunang Bahraini at mga pandaigdigang institusyon sa harap ng agarang responsibilidad upang itigil ang mga pag-abusong ito.
