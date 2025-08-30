Si Dr. Ali Bagheri Itinalaga Bilang Deputy for International Affairs ng Iran's Supreme National Security Council

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Dr. Ali Bagheri, dating acting Foreign Minister ng Iran at dating Deputy for Political Affairs sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Ebrahim Raisi, ay pormal na itinalaga bilang Deputy for International Affairs ng Secretariat ng Supreme National Security Council ng Iran.
Ang pagtatalaga ay isinagawa sa pamamagitan ng kautusan ni Dr. Ali Larijani, isang prominenteng opisyal ng estado.
Sa parehong araw, dumalo si Dr. Bagheri sa isang mahalagang pulong sa pagitan ni Dr. Larijani at Armen Grigoryan, ang Secretary ng National Security Council ng Armenia, na nagpapakita ng aktibong papel ni Dr. Bagheri sa mga diplomatikong gawain.
