Mga Pangunahing Pahayag:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- ISIS-Khorasan ang itinuturing na pinakamalaking banta sa katatagan ng Afghanistan, rehiyon, at buong mundo.
Shoigu, na bumisita sa Kabul noong Nobyembre, ay nagsabing ang mga kampo ng pagsasanay at mga base ng ISIS-K ay matatagpuan sa silangan, hilaga, at hilagang-silangan ng bansa.
Taliban ay aniya patuloy na lumalaban sa terorismo, ngunit ang mga parusa mula sa Kanluran ay humahadlang sa kanilang kakayahang labanan ito nang epektibo.
Shoigu ay bumatikos sa mga bansang Kanluranin at sinabing kung wala ang mga parusang iyon, mas magiging matagumpay ang kampanya kontra terorismo.
Binanggit din niya ang kahalagahan ng muling pagbubuo ng ugnayan ng Afghanistan sa Shanghai Cooperation Organization (SCO), kung saan karamihan sa mga miyembrong bansa ay sumusuporta sa pakikipag-ugnayan sa Taliban.
Sa huli, binigyang-diin ng Russia at mga kalapit-bansa ang pangangailangan para sa isang malaya, matatag, at ligtas sa terorismo at droga na Afghanistan.
