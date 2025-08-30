Malawakang Protesta sa mga Lungsod ng Morocco Laban sa Gutom at Pagpatay ng Lahi sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Libu-libong mamamayan ng Morocco ang lumahok sa mga protesta sa gabi ng Biyernes sa iba’t ibang lungsod, upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa patuloy na gutom at pagpatay ng lahi laban sa mga mamamayang Palestino sa Gaza Strip.
Mga Pangunahing Detalye:
Ang mga protesta ay isinagawa sa gitna ng matinding pag-atake ng hukbong Israeli mula sa himpapawid, lupa, at dagat sa mga mataong distrito ng lungsod ng Gaza.
Ayon sa ulat, ang mga pag-atake ay bahagi ng plano para sa ganap na okupasyon ng rehiyon at pagpapatuloy ng kampanyang pagpatay ng lahi na nagsimula 23 buwan na ang nakalilipas.
Ang mga kalahok sa mga martsa ay nagbitbit ng mga plakard at nagsisigaw ng mga panawagan para sa agarang aksyon upang itigil ang agresyon ng Israel sa Gaza.
Ang mga protesta ay pinangunahan ng mga non-governmental civil organizations sa iba’t ibang lungsod ng Morocco.
Sa pamamagitan ng mga banner, ipinahayag ng mga mamamayan ang kanilang suporta sa mga Palestino at nanawagan ng wakas sa gutom at pagpatay ng lahi sa Gaza.
Patuloy ang mga protesta araw-araw, lalo na sa kabisera ng Rabat, kung saan nagaganap ang malawakang pagtitipon bilang suporta sa Gaza, panawagan sa pagtigil ng mga pag-atake, pag-alis ng blockade, at pagpapadala ng makataong tulong.
………….
328
Your Comment