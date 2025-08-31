Hamas kinumpirma ang pagkamatay ni "Mohammad al-Sanwar", ang kanilang komandanteng militar

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinumpirma ng kilusang Hamas na si Mohammad al-Sanwar, ang komandanteng militar ng kilusan sa Gaza Strip, ay namatay bilang isang martir.
Inihayag ng Hamas na si Mohammad al-Sanwar, ang komandanteng militar ng kilusan sa Gaza Strip, ay namatay bilang isang martir.
Ang balitang ito ay lumabas ilang buwan matapos ianunsyo ng Israel noong Mayo na si al-Sanwar ay napatay sa isang airstrike.
Hindi nagbigay ng detalye ang Hamas tungkol sa paraan ng pagkamatay ni al-Sanwar, ngunit inilathala nila ang kanyang larawan kasama ng iba pang mga komandante at tinawag silang “mga martir at dalisay na komandante.”
Si Mohammad al-Sanwar ay nakababatang kapatid ni Yahya al-Sanwar, ang dating lider ng Hamas, na may papel sa pagplano ng pag-atake noong Oktubre 7, 2023 sa Israel, at namatay isang taon matapos ang insidenteng iyon sa gitna ng mga sagupaan sa Israel. Matapos ang pagkamatay ni Yahya, si Mohammad ay naitaas sa matataas na posisyon ng pamunuan ng Hamas.
Sa pagkumpirma ng pagkamatay ni Mohammad al-Sanwar, inaasahan na si Ezzeldin Haddad, ang kanyang malapit na katuwang na kasalukuyang namumuno sa mga operasyon sa hilagang Gaza, ang hahawak ng pamumuno sa sangay militar ng Hamas sa buong Gaza Strip.
