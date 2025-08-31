Pagpapasinungaling sa pagpatay kay Abu Ubaida / Babala mula sa Islamic Resistance ukol sa mga tsismis

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinabulaanan ng mga puwersa ng seguridad ng Palestinian Resistance ang mga tsismis mula sa rehimeng Zionista ukol sa umano’y pagpatay sa tagapagsalita ng Al-Qassam Brigades, si Abu Ubaida.
Ngayong Sabado ay naglabas ng pahayag ang mga puwersa ng seguridad ng Palestinian Resistance upang pabulaanan ang mga tsismis ng rehimeng Zionista tungkol sa pagpatay kay Abu Ubaida, tagapagsalita ng Al-Qassam Brigades.
Nagbabala ang Resistance sa mga nagpapakalat ng naturang tsismis, at sinabi: ang pinagmulan ng mga ito ay ang rehimeng mananakop, na may layuning pang-impormasyon sa likod ng pagpapakalat ng maling balita.
Binigyang-diin ng Hamas na ang mga media outlet ng rehimeng mananakop ay kontrolado ng militar at mga ahensiyang pang-impormasyon, at walang balitang nailalathala nang walang pahintulot mula sa seguridad.
Dagdag pa ng Palestinian Resistance: batay sa karanasan, paulit-ulit nang ginagamit ng rehimeng mananakop ang taktika ng pagpapakalat ng tsismis ukol sa pagpatay sa mga lider ng Resistance upang maimpluwensyahan ang kanilang kilos at komunikasyon, at sa gayon ay makakalap ng impormasyon para sa mga target na operasyon.
Nanawagan ang Hamas ng pagiging mapagmatyag, at idinagdag: hinihikayat namin ang aming mamamayan na huwag pansinin ang mga tsismis ng rehimeng mananakop, sapagkat bahagi ito ng psychological warfare na layuning pahinain ang panloob na hanay.
